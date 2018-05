Heidelberg. (dpa) Heidelberg und der Region steht ein warmes und sonniges Wochenende bevor. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, präsentiert sich das Wetter in der Metropolregion von seiner besten Seite. Samstag und Sonntag gibt es Sonne satt.

Den Angaben zufolge steigen die Temperaturen am Samstag an Rhein und Neckar bis auf 26 Grad. Am Sonntag werde es noch ein Grad wärmer, sagte ein Meteorologe des DWD. Das ganze Wochenende über herrsche außerdem ein schwacher bis mäßiger Nordostwind.

Optimale Bedingungen also, um ins Freibad zu gehen, durch die Region zu radeln, an der Neckarwiese zu flanieren oder einfach nur in einem Straßencafé oder Biergarten zu sitzen.

