Reilingen. (RNZ) Dieter Rösch vom BUND Ortsverband Hockenheimer Rheinebene kann aufatmen. Das heftige Unwetter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat die Storchenfamilie hoch oben auf dem Horst in den Kisselwiesen unbeschadet überstanden. "Alle Tiere sind augenscheinlich putzmunter und entwickeln sich prächtig", freut er sich. Die Wachstumsfortschritte der schon properen Jungstörche seien bereits gut zu erkennen. Nach seinen Beobachtungen wurden auch die Flügel schon ordentlich ausprobiert und gekräftigt. Das ist wichtig, damit sie am Tag X, dem ersten Flugtag, gut in Schuss sind.

"Die Jungtiere sind bereits fast flügge", ist sich Rösch sicher. Höchste Zeit, dass das Trio beringt wird. Üblicherweise geschieht das ab der dritten, spätestens aber bis zur sechsten Lebenswoche. Bei älteren Tieren besteht nämlich die Gefahr, dass sie sich bei der Prozedur aus Angst selbst verletzen.

Die Storchenfreunde in der Gemeinde sind weiterhin von der Anwesenheit der Vögel begeistert. Dabei wird Storchenschützer Dieter Rösch immer wieder gefragt: "Haben die drei Jungstörche als Nachfolger von Julchen und Anton schon einen Namen?"

Info: Da dies bislang nicht der Fall war, sollen die Reilinger bei der Namenssuche mitwirken. Wer originelle Vorschläge machen kann, sollte diese bis spätestens 15. Juni an die BUND-Mailadresse dieter.roesch@bund.net richten. Adresse bitte nicht vergessen. Denn unter den besten Vorschlägen werden vom Bund für Umwelt und Naturschutz drei Sachpreise ausgelost. Also keine Zeit verlieren und beim Online-Voting mitmachen.