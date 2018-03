Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem winterlichen Wetter der vergangenen Tage steht der Region ein sonniges Wochenende bevor. Am Samstag werden kaum Wolken am Himmel zu sehen sein, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Demnach zeigt sich häufig die Sonne.

Die Höchsttemperaturen steigen in der Kurpfalz auf 13 Grad . Den Angaben zufolge breiten sich am Sonntag jedoch wieder größere Wolkenfelder aus. Es soll aber überwiegend trocken bleiben. Die Temperaturen liegen dann in Heidelberg und Region bei rund 13 Grad.