Viernheim. (pol/van) Zu einem Brand ist es am Montagmorgen gegen 6 Uhr in einer Werkstatt in der Einsteinstraße gekommen, wie die Polizei mitteilt. Nach Angaben der Beamten soll ein Auto in der Werkstatt in Brand geraten sein. Der dadurch entwickelte Rauch zog bis ins angrenzende Mehrfamilienhaus, deren Bewohner sich selbstständig ins Freie retten konnten.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus gefahren. Nachdem das Gebäude gelüftet wurde, konnten die Hausbewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Höhe des Schadens und ob ein technischer Defekt das Feuer verursachte, ermittelt derzeit die Kriminalpolizei (K 10).