Hockenheim. (rnz/mare) Er kommt wieder – im Sommer kommenden Jahres wird Ed Sheeran noch einmal für zwei Open Air-Shows nach Deutschland kommen. Und einer dieser Termine wird am 23. Juni 2019 auf dem Hockenheimring über die Bühne gehen, wie Sheerans Konzertagentur mitteilt.

Ed Sheeran ist der Popstar der Stunde. Haufenreiche purzelten in den letzten Jahren Superlativen und Rekorden im Musikbereich. Ein klassischer Superstar ist der 27-jährige Singer/Songwriter vom Typ her eigentlich aber nicht, Allüren, Effektgehasche und Stargehab sind ihm fremd.

Der Weltstar ist authentisch. Selbst auf einer gigantischen Bühne vor Zehntausenden von Fans bleibt er der Kumpel von nebenan, mit dem man sich später noch auf ein Bier verabredet. Auch das sind Gründe für seinen Erfolg.

Ed Sheeran ist einer der wenigen Künstler, die eine Open-Air-Show mit tausenden Fans füllen können. Und nicht nur das: Sheeran ist aktuell der einzige Künstler, der vor so einer Kulisse ganz allein performt. Von Beginn an steht steht er nur mit Gitarre und Loop-Station auf der Bühne.

2019 findet damit seine erfolgreiche Sommer-Tour mit ausverkauften Konzerten in Berlin, Gelsenkirchen, München und der größten Show dieser Tour auf der Hamburger Trabrennbahn mit über 80.000 begeisterten Fans ihre Fortsetzung. Insgesamt sahen mehr als 350.000 Besucher Sheeran allein in Deutschland.

Und wer Sheeran live erlebt hat, wird bestätigen, dass ein Konzert von ihm wirklich etwas Magisches hat. Trotz opulenter Open Air-Bühne eine fast schon intime Club-Atmosphäre.

Mit 33,5 Millionen Streams wurde Ed Sheeran 2017 der meist gestreamte internationale Künstler in Deutschland innerhalb einer Woche – insgesamt sind es sogar über eine Milliarde. In der Kategorie „meistgestreamter Song“ ist sein Hit „Shape Of You“ weiterhin alleiniger Spitzenreiter.

Darüber hinaus ist Ed Sheeran der einzige Künstler, dem es gelang, mit zwei Titeln in den deutschen Charts auf Platz 1 und 2 einzusteigen. Sein aktuelles Album "÷" ist nicht nur mit einem Grammy ausgezeichnet worden, sondern hat sich bis dato weltweit bereits über 15.5 Millionen Mal verkauft. Und damit fast den Verkaufsrekord des Vorgängeralbums "x" eingestellt, das bislang über 16 Millionen Mal über die Ladentheke ging und sage und schreibe 90 Mal mit Platin ausgezeichnet wurde.

Momentan befindet sich der Engländer noch auf einer Tour durch die USA. Im Sommer 2019 wird der 27-Jährige dann aber auch Deutschland wieder mit Hits wie "Shape Of You", "The A Team", "I See Fire", "Castle On The Hill" oder "Perfect" zum Träumen bringen.

Ein weiteres Gastspiel Sheerans steigt am 2. August 2019 in Hannover.

Info: Tickets für die deutschen Konzerte gibt es ab Donnerstag, 27. September, 11 Uhr, ab 65 Euro ausschließlich online unter www.eventim.de