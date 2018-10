Von Rolf Sperber

Neustadt. Mit dem größten und wahrscheinlich auch fantasievollsten Winzerfestumzug Deutschlands haben am Sonntag im pfälzischen Neustadt die Weinbauern den Rebensaft gefeiet. Mehr als 70.000 Schaulustige säumten bei sommerlichen Temperaturen den Rundkurs von genau 111 Trachtengruppen, Prunkwagen, Fanfaren-, Spielmanns- und Musikzügen durch das Stadtzentrum. Auch sechs Kutschen waren darunter. Der Umzug ist der Höhepunkt des Weinlesefestes, das alljährlich in Neustadt gefeiert wird.

Touristikchef Martin Franck freute sich über "einen neuen und jetzt auch amtlichen Zuschauerrekord". Dazu beigetragen haben auch die weit mehr als hundert gekrönten Häupter, die sich als Zugnummer 5 erstmals dem Lindwurm anschlossen. Fastnachts- und Blüten-, Gemüse- und Weinprinzessinnen aus der Metropolregion Rhein-Neckar - Nordbaden, Südhessen und Pfalz - trafen sich zum royalen Stelldichein erstmals Neustadt. Die ersten drei Hoheitentreffen der Metropolregion gingen im Zweijahrestakt in Schwetzingen über die Bühne.

Vor dem Start des 6,5 Kilometer langen Umzugs durch die Altstadt wurden die in eleganten Roben gekleideten Majestäten im historischen Spiegelpalast "Bon Vivant" von Oberbürgermeister Marc Weigel und BASF-Vorstandsmitglied Michael Heinz, Vorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion, zum Sektempfang eingeladen.

"Total begeistert" von dem Spektakel war die 80. Pfälzische Weinkönigin Meike Klohr, die als Neustadterin ein echtes Heimspiel hatte und vor der Ehrentribüne mit dem OB Küsschen tauschte. und auch die neue Deutsche Weinkönigin Carolin Klöckner aus dem schwäbischen Vaihingen/Enz strahlte bei ihrem ersten ganz großen Auftritt mit der Herbstsonne um die Wette. "Ein unglaubliches Ereignis", schwärmte sie.

Dem dürfte am Sonntag wohl kaum jemand widersprochen haben, zeigten sich die 3500 aktiven Teilnehmer des Umzugs von ihrer besten Seiten, banden die Zuschauer in das fröhliche Treiben ein und ließen beim Erntedankfest der Winzer Weingott Bacchus immer wieder hochleben. Etwas besonderes hatten sich die Organisatoren vor der Tribüne an der einstigen Neustadter Universität "Casimirianum" einfallen lassen. Dort ließen die Hoheiten über 100 bunte Luftballons in den Farben der Metropolregion in den strahlend blauen Himmel aufsteigen. Von einem tollen Tag urteilten zwei Hoheiten aus Neunkirchen im Neckar-Odenwald-Kreis: Kirschenkönigin Wenke Theuerweckl und Prinzessin Tanita Grothe hatte sich für den anstrengenden Marsch clevererweise Turnschuhe angezogen.