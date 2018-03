Seit Herbst 2017 präsentiert sich das Multzentrum im neuen Gewand. Die Einzelhandelskette Rewe unterhält hier eine der größten Filialen in der Region. Umso mehr ist den Eigentümern daran gelegen, die Sicherheitslage auf dem Gelände in den Griff zu bekommen. Foto: Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Die geladenen Gäste kosteten Häppchen und Sekt, OB Heiner Bernhard hielt eine Festrede, junge Frauen verteilten Geschenke - und am Abend wurde zu Flamenco-Musik getanzt: Die Stimmung war beinahe euphorisch, als das Weinheimer Multzentrum im Herbst wiedereröffnete. Die Bergisch Gladbacher Hahn-Gruppe hatte das Einkaufszentrum im Westen der Stadt für 17 Millionen Euro runderneuert. Als Hauptmieter trat Rewe auf einer Fläche von 5000 Quadratmetern die Nachfolge von Kaufland an. Die Parkplätze reichten zu Beginn kaum aus.

Die jüngsten Vorfälle sind dagegen alles andere als positiv. Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr ist es auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums zu einem Gewaltausbruch gekommen - erneut durch Jugendliche. Ende Januar hatten je ein 15- und ein 16-Jähriger einen 56-jährigen Reinigungsmann zusammengeschlagen. Jetzt traf es einen 29 Jahre alten Wachmann: Bis zu fünf Jugendliche sollen auf ihn losgegangen sein und ihn eine Treppe hinuntergestoßen haben. Der 29-Jährige verletzte sich und musste ins Krankenhaus.

Der Vorfall ereignete sich um 19.30 Uhr. Nach ersten Polizeiangaben hatte der Sicherheitsmann drei Jugendliche beim Graffiti-Sprühen erwischt. Er habe versucht, sie anzusprechen und festzuhalten. Außerdem rief er die Polizei. Nach derzeitigen Erkenntnissen mischten sich zwei weitere Jugendliche ein. Der 29-Jährige wurde die Treppe herabgestoßen.

Obwohl das Polizeirevier in Weinheim sofort einen Streife geschickt hatte, fanden die Beamten nur noch den verletzten Wachmann. Die Jugendlichen hatten die nahen RNV-Gleise überquert und sich in Richtung Multring davongemacht. Der 29-Jährige beschrieb sie wie folgt: "Person 1" ist eine junge Frau und zwischen 15 und 17 Jahre alt. Sie ist circa 1,60 Meter groß, hat blonde, lange Haare und trug einen roten "Eastpack"-Rucksack mit sich. Der zweite Täter ist - wie alle weiteren Gesuchten - männlich und ebenfalls zwischen 15 und 17 Jahre alt. Er ist 1,70 Meter groß, hat dunkle, kurze Haare und trug eine dunkle Hose sowie eine Tarnjacke. Der dritte Täter misst etwa 1,65 Meter. Er ist dick, hat kurze, dunkle Haare und trug eine dunkle Jacke. Weniger präzise ist die Beschreibung von Täter 4 und 5. Sie sind zwischen 1,60 und 1,70 Meter groß - und hatten zum Tatzeitpunkt dunkle Kleidung an. Die Polizei sucht Zeugen. Diese sollen sich unter der Nummer 06201/10030 melden.

"Wir nehmen das sehr ernst und haben bereits auf den letzten Vorfall reagiert", sagt ein Sprecher der Hahn-Gruppe. Diese managt das Gebäude im Auftrag von Privatanlegern. Zum aktuellen Fall lägen ihm noch keine abschließenden Informationen vor: "Nach meinem Kenntnisstand hat sich der Sicherheitsmitarbeiter an der Hand verletzt." Das wären - verglichen mit dem letzten Mal - deutlich weniger schwere Verletzungen. Die Hahn Gruppe wolle sich nun mit den Behörden absprechen - und weitere Maßnahmen prüfen.

"Ziel muss sein, dass es hier nicht mehr zu Situationen kommt, die in Gewalt münden", so der Sprecher. Trotzdem gehe er davon aus, dass es sich um "Einzelfälle" handelt. Auch Polizeisprecher Norbert Schätzle betont, dass die Faktenlage dünn sei: "Die Ermittlungen stehen ganz am Anfang. Wir suchen Zeugen und haben den Vorfall so beschrieben, wie ihn der Geschädigte geschildert hat." Er warnt davor, von allgemein steigender Gewaltbereitschaft unter Jugendlichen zu sprechen. Es lässt sich jedoch nicht abstreiten, dass es in diesem Teil der Weinheimer Weststadt zuletzt häufiger tätliche Auseinandersetzungen gegeben hat - mit zum Teil sehr jungen Beteiligten. Auch der Fall der "OEG-Schläger" hat sich hier abgespielt.

Die Stadt befasst sich demnächst eingehender mit Orten, die möglicherweise problematisch sind. Bereits 2017 hatten 6000 zufällig ausgewählte Bürger Fragebögen bekommen: Gemeinsam mit den anderen Großen Kreisstädten unterstützt Weinheim eine Umfrage zur Sicherheitslage. Ziel ist es, Angsträume sichtbar zu machen. Die Auswertung übernimmt das Institut für Kriminologie in Heidelberg. Die Ergebnisse sollen im April vorliegen.