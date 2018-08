In Weinheim steht die deutschlandweit wohl größte private Sammlung von "Cars"-Modellen.

Von Günther Grosch

Weinheim. Lightning McQueen ist ein Teufelskerl von einem Rennwagen, der sein Leben auf der Überholspur führt. Mit Roman Pedalski, Barry Diesel, Sebastian Schnell, Spoilo, Timothy Zweitakter, Sally Porsche und Doc Hudson leben außerdem noch viele andere Rennwagen, urkomische Autos sowie der Abschleppwagen "Hook" in dem kleinen beschaulichen US-Städtchen Radiator Springs nahe der legendären Route 66.

Sie alle helfen Lightning McQueen herauszufinden, dass es im Leben um mehr geht, als Ruhm einzufahren und auf dem Siegertreppchen zu stehen. Auf diese Weise wird Fans von Animationsfilmen seit dem ersten von drei Disney-Pixar-Streifen mit dem Titel "Cars" aus dem Jahr 2006 eine Story erzählt, in der sprechende und menschlich dargestellte Autos des Spielzeugherstellers Mattel die Hauptrollen spielen. 2011 und 2017 folgten jeweils zwei weitere Abenteuer von Lightning McQueen.

Wie im wahren Leben handeln die Geschichten auch hier von Freundschaft, Liebe und Intrigen, von Bösewichten und guten Menschen, die kleinen wie großen Zuschauern mitten ins Herz gehen. So erging es auch dem Weinheimer Robert Günther. Fasziniert von den unterschiedlichen Charakteren in den zu dem Film passenden Modellautos im Maßstab 1:55 entdeckte der heute 36-Jährige vor gut neun Jahren seine Sammelleidenschaft für noch weitere Mitspieler wie "Turborotz", "Billy Ölwechsler", "Michelle Motoretta", "Donna Pits" und Co..

Mit aktuell 1494 verschiedenen Modellen und Charakteren der "Cars"-Serie, die sich teilweise nur in Nuancen - wie etwa einer anderen Stellung der Scheibenwischer oder Scheinwerferaugen - voneinander unterscheiden, nennt Günther inzwischen Deutschlands wohl größte private Sammlung dieser Fahrzeuge sein eigen. Die nahezu alle jemals von Mattel fabrizierten Modelle umfasst.

"Und es werden ständig mehr, da die Firma immer neue Modelle auf den Markt bringt", so Günther beim Besuch der RNZ in seinem Miniatur-Auto-Museum. "Ein Fahrzeug - zwei Lackierungen": Mittlerweile gibt es sogar sogenannte "Farbwechsel"-Fahrzeuge, die reißenden Absatz finden. "Einfach ein Fahrzeug in eiskaltes Wasser tauchen, damit es wie von Zauberhand die Farbe wechselt", lautet hierzu die magische Formel.

In warmem Wasser erscheint dann die ursprüngliche Farbe wieder. Am Anfang habe er lediglich einige Autos als Spielzeug für seinen heute zehn Jahre alten Sohn Fabian gekauft, erzählt Günther. Doch schnell packte ihn der eigene Sammeltrieb.

"Wer eines hat, will sie alle", wollte Günther "eigentlich" nur mit ein paar der "süßen" Modelle eine vorhandene Glasvitrine befüllen. Doch als dieser Platz recht schnell nicht ausreichte und das Sammelfieber "so richtig" ausbrach, musste ein eigenes "Cars"-Zimmer her.

Zum Leidwesen von Ehefrau Cathleen. Sie hatte den 16 Quadratmeter großen Raum ursprünglich als Gästezimmer verplant. "Wenigstens die Schlafcouch für unsere Gäste sollte drin stehen bleiben". Vergeblich. Inzwischen habe sie sich "mit verhaltener Freude damit arrangiert", erklärt Günther.

Man sieht es ihm an: Robert Günther ist stolz auf seine umfangreiche "Cars"-Sammlung. Fotos: Peter Dorn

Dafür aber reiht sich im obersten Stockwerk des Reihenhauses jetzt Vitrine an Vitrine - Günther nennt sie "Showcases" - und Regal an Regal: rundum an den Wänden und bis unter die Decke mit "Cars" gefüllt.

Über das Sammeln der Modelle hinaus wuchs im Laufe der Jahre ein nicht nur kostspieliges, sondern auch recht zeitintensives Hobby. So hat Günther inzwischen jedem seiner Modelle minutiös alle drei bisher erschienenen Hauptfilme und den Kurzepisoden die passenden Filmsequenzen auf einer eigenen Homepage zugeordnet.

"Teilweise sind die Autos nur für Sekundenbruchteile im Hintergrund zu sehen. Was es nicht einfach macht, auch wirklich jeden Charakter zu finden", erklärt Günther mit dennoch glänzenden Augen. Auch über die Jahre hinweg ist seine Sammelleidenschaft ungebrochen geblieben.

Was ihn allerdings, weil Jahr für Jahr neue Modelle auf den Markt kommen, langsam an die Kapazitätsgrenze des Zimmers bringt. "Hoffentlich kommt kein vierter Film", schiebt Günther etwas besorgt lächelnd nach.

Von den älteren Modellen, den Charakteren aus der "Kuriositäten"-Abteilung sowie den "Error-Packages", die entsprechend selten zu bekommen und darüber hinaus ziemlich kostspielig sind, fehlen Günther momentan noch circa 30 Stück. "Je nachdem, wie es der Geldbeutel zulässt", werden aber auch sie noch hinzugefügt, lässt Günther daran keine Zweifel aufkommen.

Unterstützung erfährt er dabei durch ein bundes- wie weltweit breites Netzwerk, das er mit anderen Sammlern geknüpft hat. Das Internet und eBay stellen weitere "Cars"-Fundgruben dar. Einen speziellen Liebling unter all den Autos hat er nicht.

Aber besonders stolz ist er auf ein weltweit auf tausend Stück limitiertes Set mit allen Rennwagen aus dem ersten Film. Einschließlich des, wie er es nennt "Heiligen Grals der Cars-Modelle", dem "Apple iCar" mit der Startnummer 84.

Nach einer Aktion mit Toys’R’Us vor zwei Jahren, in deren Rahmen Günther rund 500 seiner Modelle zu Werbezwecken in verschiedene Märkte ausgeliehen hatte sowie einer Road-Show durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, läuft aktuell seine Suche nach Möglichkeiten einer weiteren öffentlichen Präsentation, um die Sammlung einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Info: www.DisneyCarsCollection.de.tl