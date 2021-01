Von Stefan Hagen

Weinheim/Sinsheim. Durch den Eingangsbereich des Weinheimer Drei-Glocken-Centers hallt blecherne Musik – die Geräuschkulisse klingt wie ein letzter Gruß vom Supermarkt, der hier vor gar nicht allzulanger Zeit noch Kunden angelockt hat. Dann kündigte der Betreiber den Vertrag, und seither steht der ebenerdige Bereich dieses riesigen Gebäudekomplexes leer.

Was sich in Corona-Zeiten nun aber als eine Art Glücksfall für den Rhein-Neckar-Kreis erweist, der jetzt an diesem strategisch günstig gelegenen Standort – in Fußnähe befindet sich unter anderem der Hauptbahnhof – eines von zwei Kreisimpfzentren betreiben wird. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, ab dem 22. Januar soll hier mit den Impfungen begonnen werden.

Im großzügig angelegten Wartebereich wird der Abstandsregelung Rechnung getragen. Foto: Kreutzer

"Wir sind startklar", hatte Landrat Stefan Dallinger bereits am Mittwoch im Kreisimpfzentrum in Sinsheim betont. In Weinheim lässt er sich am Donnerstag auch von der penetranten Hintergrundmusik nicht stören. "Lassen Sie sich impfen", appelliert der CDU-Politiker im Vorgriff auf die kommenden Monate. "Nur so können wir unser altes Leben zurückbringen." Er würde sich jedenfalls sofort impfen lassen, wenn seine Altersgruppe an der Reihe sei. "Das gilt auch für mich", ergänzt Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just. Auch wenn er wegen des Alters wohl erst einige Zeit später dran wäre. Ein einsamer Scherz an einem ansonsten ernsten Tag.

Wenn endlich genügend Impfstoff zur Verfügung steht, sollen in Weinheim am Tag bis zu 1000 Menschen geimpft werden, erläutert Gesundheitsdezernentin Doreen Kuss. "Am Anfang werden es aber zunächst deutlich weniger sein", lässt sie erst gar keine Euphorie aufkommen.

Wie ein solcher Impftermin abläuft, demonstrieren Mitarbeiter des Kreisimpfzentrums, die sich als Statisten zur Verfügung gestellt haben. Die einzelnen Schritte erläutert Christoph Schulze, der die Leitung der beiden Kreisimpfzentren in Weinheim und Sinsheim übernimmt.

Im Aufklärungsraum wird unter anderem ein Informationsvideo gezeigt. Foto: Kreutzer

> Die Registrierung: Am Eingang zum Impfzentrum wird erst einmal überprüft, ob der Besucher überhaupt einen Termin vereinbart hat und ob eine Impfberechtigung der betreffenden Person vorliegt.

> Die Registrierkabine: Sind die "Zulassungsformalitäten" erledigt, geht es weiter in die Registrierkabine. Hier werden die Daten der sogenannten Impflinge erfasst. "Die Person wird hier in unser System übernommen", erläutert Schulze. Dabei werde eine digitale Impfmappe angelegt, in der alle Vorgänge – also auch die zweite Impfung eingetragen werden.

> Der Gruppen-Aufklärungsraum: Hier werden sechs bis acht Personen - die Abstände bleiben gewahrt – über die Schutzimpfung aufgeklärt. Im Mittelpunkt steht dabei ein kurzes Informationsvideo.

> Die Einzelaufklärung: Weiter geht es dann in eine Einzelkabine zu einem Arzt. Hier werden unter anderem der Aufklärungsbogen unterschrieben und das Einverständnis zur Impfung gegeben. Pro Schicht – geimpft wird in zwei Schichten – sind bis zu zehn Ärzte anwesend, erläutert Christoph Schulze.

> Die Impfkabine: Dann wird es ernst: In der Impfkabine wird dem Impfling jetzt von medizinischem Fachpersonal der Impfstoff gespritzt. Der Vorgang wird sowohl in die digitale Impfmappe als auch in den Impfpass eingetragen.

> Der Wartebereich: Ist die Impfung überstanden, geht es in den großzügig angelegten Wartebereich. "Hier bleibt der Geimpfte zehn bis 15 Minuten unter Beobachtung, um auf eventuelle Reaktionen des Körpers auf die Impfung reagieren zu können", sagt Schulze. Für den Fall der Fälle stehe ein Sanitätsbereich bereit. Für den gesamten Vorgang von der Registrierung bis zum Verlassen des Impfzentrums setzt Schulze rund eine Stunde an.

Abschließend stellt er klar, dass es keinen Sinn mache, sich einen Termin zu sichern, wenn man keiner priorisierten Gruppe angehöre. "Die Impfberechtigung wird genau geprüft, und wenn sie nicht vorliegt, wird die Person auch nicht geimpft."

Info: Impftermine an den Kreisimpfzentren in Weinheim und Sinsheim sind ab dem 19. Januar ausschließlich im Internet über die Adresse www.impfterminservice.de oder telefonisch unter der Nummer 116.117 buchbar.