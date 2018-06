Weinheim am Sonntagmittag: Turner aus dem ganzen Land ziehen durch die Innenstadt, Sportler werfen eine junge Athletin in die Luft, um sie gekonnt aufzufangen.

Von Philipp Weber

Weinheim. Die ersten Sportler bekommen schon Applaus, bevor der Festzug überhaupt da ist. Judith, Hannah, Andy, Verena, Isabelle und Marion lassen am Sonntagmittag um kurz vor halb zwölf Party-Hits aus einem Kofferradio tönen. Passend dazu führen die Turner vom TSV Neudorf rasante Tänze auf - mitten auf der Weinheimer Hauptstraße. Zweifellos ein Hingucker - auch für zwei Polizisten, die sonst wenig zu tun haben.

Fast durchweg fair, fröhlich und friedlich ist das Treffen von 12.300 Sportlern aus Baden-Württemberg, Deutschland und Europa am gestrigen Sonntag zu Ende gegangen. Hier und da kommt es beim Umzug sogar zu Begeisterungsstürmen. Als die RNZ einige der zwischen 15 und 30 Jahre alten Tänzer fragt, wie es ihnen gefallen habe, rufen sie einem das legendäre Zitat von TV-Moderator Hans Rosenthal entgegen: "Wir sind der Meinung, das war spitze!"

Der Umzug ist das Dankeschön der Turner an die Gastgeberstadt - und ein Spektakel. Die Sportler aus den Abordnungen der Turngaue zeigen, was sie draufhaben: Ein Junge läuft meterweit auf Händen, Zuschauer feuern ihn an. Andere schlagen Räder oder schwingen sich auf die Schultern ihrer Kameraden - im Spagat, versteht sich. Horst und Ingrid Meier sind begeistert: "Wir sind aus Ladenburg hierher geradelt. Zum Glück haben wir den Freibadbesuch ausfallen lassen."

Bereits am Freitag sorgte der ökumenische Turnfestgottesdienst für Furore: In der Peterskirche führten Turner spektakuläre Übungen vor. Fotos: Dorn



Sie freuen sich über das Lokalkolorit, das manche Turner einbringen. Als Sportler aus dem Süden des Ländles "Die Fischerin vom Bodensee" intonieren, singen sie mit - ebenso beim Badnerlied, das die nächsten anstimmen. Alphabetisch geordnet ziehen die Vertreter der Turngaue - ein Ausdruck, der so gar nicht zu den jungen Teilnehmern passt - durch die Straßen: Den Abschluss macht Ulm. Wer jetzt nicht Mitfahrgelegenheit oder Zug erreichen muss, geht auf den Amtshausplatz.

Es ist der Ort, wo die Weinheimer und ihre Gäste in den vergangenen fünf Tagen zusammenkamen. Die Biertischgarnituren sind auch jetzt belegt. Einige tanzen auf den Bänken, als Flashmob-Tänzerinnen auf der Bühne loslegen. Bereits am Freitag hat eine weitere gemeinsame Veranstaltung für Furore gesorgt: Beim ökumenischen Turnfestgottesdienst in der Peterskirche haben Sportler spektakuläre Übungen vorgeführt - mitten im Gotteshaus. Bei der Feier mit 500 Gläubigen diente die biblische Erzählung der Hochzeit von Kana als Aufhänger. Ein cleverer Vergleich: Auch in Weinheim hätte ohne die 1800 "Wasserträger" - sprich: Freiwillige - nichts funktioniert.

"Diese Hilfsbereitschaft hat mich beeindruckt", sagt OB Heiner Bernhard. Er habe "nichts von Betreuungsengpässen erfahren". Die Freude wäre ungetrübt, hätten es einige Feiernde nicht doch übertrieben. Laut Polizei gab es in der Nacht auf Sonntag Beschwerden. Ein 20-Jähriger kippte von einem Fenstersims der Bonhoeffer-Schule und stürzte drei Meter in die Tiefe, er kam in eine Klinik.

Dennoch: "Die Turner haben sich als angenehme Gäste erwiesen", so Bernhard: "Dass sogar 220 Sportler aus Dänemark da waren, ist epochal." Er gibt aber auch zu, dass es anders hätte laufen können: "In einer eher kleinen Gastgeberstadt hätte man bei Regen weniger machen können."