Die Tür zu Schlosseingang H - also zur "Stadtkasse" - wurde aufgebrochen. Foto: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim. Vielleicht werden die Berichte zur gestohlenen Weinheimer Stadtkasse in ein paar Monaten wieder auftauchen: Wenn Fastnachtsaison ist. Schließlich entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass Unbekannte am Wochenende ins Rathaus eingebrochen sind - nur um die dort vorhandene Registrierkasse leer vorzufinden. Was angesichts der eher schwierigen Haushaltslage der Zweiburgenstadt kein Wunder ist, wie Witzbolde sagen mögen.

Alles andere als lustig ist indes der Schaden, der zurückblieb. Laut Polizei drangen die mutmaßlichen Täter in die Räume der "Stadtkasse" ein. Diese liegt in einem Nebengebäude des Weinheimer Schlosses, in dessen Hauptbau der Gemeinderat tagt und der OB seinen Amtssitz hat. Die Eindringlinge durchsuchten Schränke und Schreibtische.

Was ihnen im Einzelnen in die Hände fiel, müsse noch ermittelt werden, heißt es. Der Hausmeister bemerkte den Einbruch am Montagmorgen. Die Beamten fanden die gestohlene und aufgebrochene Registrierkasse im benachbarten Schlosspark.

Laut Stadtsprecher Thomas Fischer lohnt sich ein Einbruch hier tatsächlich nicht. Das liegt allerdings nicht an fehlenden Einnahmen. Von der Stadtkasse wird durchaus Gebrauch gemacht. Bürger können hier jegliche Forderungen der Stadt begleichen, theoretisch sogar Gewerbesteuern in bar oder per EC-Karte zahlen: "Die meisten Barzahler begleichen hier jedoch Strafzettel oder Hundesteuer."

Die Kasse wird am Ende eines jeden Arbeitstags geleert und verschlossen, das Geld landet im Tresor. Stadtsprecher Fischer geht davon aus, dass die Einbrecher in der Nacht auf Montag kamen. Sie hätten die Tür des Schlosseingangs H aufgebrochen, sagt er. Schäden sind auch in den Büros zu verzeichnen, wo der oder die Täter regelrecht wüteten. "Einige Gegenstände gingen zu Bruch, andere wurden beschmiert."

Der Schaden dürfte in den vierstelligen Bereich gehen. Da die Einbrecher einen Schrank voller Karteikärtchen umwarfen, verliert die Stadt zudem viele Stunden Arbeitszeit. Sieht man von den Räumen des Schlosspark-Restaurants ab, sind Einbrüche ins Rathaus selten, sagt Fischer. Der letzte ist rund 25 Jahre her.

Info: Zeugen, die zwischen Samstag- und Montagfrüh Verdächtiges beobachtet haben, melden sich unter 06201/10030.