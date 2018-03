Schwetzingen. (stek) Wie die Stadt bereits angekündigt hatte, wurden die Sicherheitsmaßnahmen am Schwetzinger Weihnachtsmarkt verschärft. Unter anderem dank 70 weiß leuchtender Kunststoffabweiser und neun Betonsperren ist Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel überzeugt, alles Menschenmögliche und Vertretbare für die Sicherheit auf dem Weihnachtsmarkt getan zu haben.

"Das größte Problem aus sicherheitstechnischer Sicht", sagten Feuerwehrkommandant Walter Leschinski und Polizeichef Martin Scheel, "ist die schnurgerade Carl-Theodor-Straße". Hier könne man hohe Geschwindigkeit aufbauen und im schlimmsten Fall großen Schaden verursachen. Deshalb haben sich Stadt, Polizei und Feuerwehr entschieden, mit den Sperren in der Carl-Theodor-Straße einen Slalomkurs zu bauen. "Wichtig ist, dass hier niemand schnell werden kann", sagte Leschinski.

Die absehbaren Verkehrsbehinderungen nimmt der Ordnungsamtsleiter dabei gelassen in Kauf: "Natürlich wird es hin und wieder schwierig, gerade wenn Busse halten." In seinen Augen ist das jedoch ein eher geringer Preis für das Plus an Sicherheit. Seidel meinte dazu, dass die Autofahrer sicher Verständnis dafür hätten. "Ein paar Minuten Wartezeit für die Sicherheit müsste eigentlich jeder akzeptieren", gab er sich zuversichtlich. Insgesamt kosten die Sicherheitsmaßnahmen die Stadt 12.000 Euro.

Neben den Sperren für den Slalomkurs, der aus 750 Kilogramm schweren Betonteilen besteht, stehen in Fahrtrichtung rechts entlang des Schlossplatzes mehrere Kunststoffabweiser. Diese mit Wasser gefüllten Behälter wiegen rund 100 Kilogramm und sollen gegen Pkws Schutz bieten. Auch am Eingang des Ehrenhofs stehen mehrere Abweiser und blockieren die Einfahrt. Über die stationären Maßnahmen hinaus wird die Polizei vor Ort sein und für Sicherheit sorgen.

"Natürlich gibt es den 100-prozentigen Schutz nicht", räumten die Verantwortlichen ein. Das wäre nur möglich, wenn der Markt abgeblasen würde. Aber das will hier niemand. Deshalb seien Sicherheitsentscheidungen immer Abwägungssache. Und diese Abwägung, da war sich Seidel sehr sicher, ist gelungen.