Schwetzingen. (stek) Dieser Glanz ließ nicht nur Kinderaugen leuchten: Ein Meer aus Lichtern und Farben rund um das Weihnachtsmarkt-Ensemble auf Schlossplatz und Ehrenhof begeisterte am Donnerstagabend auch die erwachsenen Besucher. "Im kurfürstlich-weihnachtlichen Viereck aus Licht, Kultur, Handwerk und Köstlichkeiten, ist der Ort und der Moment für gemeinsame Zeit", sagte Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl, der den Weihnachtsmarkt eröffnete.

Und tatsächlich wirkte alles an diesem Abend etwas langsamer, die Gespräche dauerten länger und die Stimmung war friedlich. Viel mehr Weihnachten geht kaum. "Es gibt nicht viel Schöneres, als auf dem Schlossplatz mit einem Glühwein zu stehen, die Musik von der Bühne zu hören und das in Farbe getauchte Schloss zu betrachten", sagte Erika Peters. Besonders gefallen habe ihr der Kindertraumbaum, an dem Wünsche von Kindern aus sozial benachteiligten Familien hängen.

Dafür zu sorgen, dass auch sie am Heiligabend ein kleines Geschenk vorfinden, sei eine gute Sache. Noch bis Sonntag können sich freiwillige Schenker einen Wunschzettel vom Baum pflücken und erfüllen. Wer auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, wird bestimmt auf dem Kunsthandwerkermarkt im Ehrenhof fündig.

Zur Stärkung geht es auf den Schlossplatz, wo Gastronomen, Vereine und Serviceclubs mit einem breiten kulinarischen Angebot locken: Von veganen Gerichten bis Saumagen ist alles dabei. Heute startet der Weihnachtsmarkt um 17 Uhr mit dem Chor der Hirschacker-Grundschule.

Um 19 Uhr tritt "Hugo and Friends" auf. Am Samstag, 1. Dezember, singt der Chor "Alive Vocals" (18.30 Uhr), bevor "Southern Cross - Old Style Music" um 19 Uhr übernimmt. Kleiner Höhepunkt am ersten Wochenende wird der Auftritt der Sängerin Tanja Hamleh am Sonntag um 19 Uhr unter dem Motto "Pop trifft Klassik".