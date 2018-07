Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Manchmal geht im Verhältnis Fahrgast - Deutsche Bahn wirklich alles schief. Dann wird diese Beziehung auf eine harte Probe gestellt. Ein kleines Beispiel: Am Mittwoch steigt unser Fahrgast in Weinheim in die Regionalbahn 68 nach Heidelberg. Nach nur wenigen Sekunden wäre er am liebsten wieder ausgestiegen - sämtliche Waggons hatten entweder keine Klimaanlage oder sie war defekt. Und das bei gefühlten 40 Grad Außentemperatur.

Besagter Bahnkunde kommt also völlig verschwitzt in Heidelberg an und macht sich gegen 13.30 Uhr schlecht gelaunt auf den Weg zu seinem Arbeitsplatz. Am Abend hat sich der Ärger dann längst gelegt, der Fahrgast freut sich auf zu Hause.

Pfeifend kommt er am Hauptbahnhof an, da bleibt ihm beim Blick auf die große Anzeigetafel der Pfiff im Hals stecken. Hinter der Regionalbahn nach Weinheim - Abfahrt 22.20 Uhr - steht ein kleiner Zusatz: "Der Zug fällt heute aus."

"Jetzt ganz ruhig bleiben", denkt sich der Fahrgast, der eine innere Wallung spürt, und geht zur Information. Warum denn der Zug ausfalle, hätte er gerne gewusst. "Weil keine Vorleistung erbracht wurde", sagte die Dame am Schalter nach einem längeren Blick in den Computer.

Ein Abteil ohne Fahrgäste. Kein Wunder, hier ist am Mittwoch die Klimaanlage ausgefallen. Foto: Kreutzer

"Wie bitte?", der Kunde versteht nur Bahnhof. Der Zug aus Frankfurt sei schon nicht gekommen, erläutert die Bahnmitarbeiterin. Warum, weiß sie auch nicht. Aber der Zug um 23.20 würde fahren, sagt sie mit einem undefinierbaren Lächeln - was dann tatsächlich stimmt, auch die Klimaanlage funktioniert. Gegen Mitternacht kommt der Fahrgast daheim an und geht frustriert ins Bett.

Neuer Tag, neues Glück: Am nächsten Morgen soll es mit der Regionalbahn um 10.14 Uhr nach Heidelberg gehen. Noch unter dem Eindruck der Ereignisse des Vortages stehend, ist der Fahrgast erst einmal misstrauisch.

Er wirft den Computer an und gibt die Verbindungsdaten ein. Aha, was ist denn das? Hinter besagtem Zug steht ein Ausrufezeichen in einem roten Dreieck. Mit einem unguten Gefühl klickt der Fahrgast das Dreieck an. "Aufgrund einer Weichenstörung kommt es im Raum Weinheim zu Verzögerungen. Es kommt zu Verspätungen von ...".

Weiter liest der Fahrgast nicht mehr, er hat jetzt die Faxen endgültig dicke. "Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten", denkt er trotzig und holt sein Fahrrad aus der Garage. Dass er dann ihn Höhe Ladenburg von der Regionalbahn wie zum Hohn lässig überholt wird, quittiert er mit zusammengekniffenen Augen - nur nicht aufregen. Nach einer Stunde kommt er verschwitzt - aber zufrieden - in Heidelberg an. Den Bahnhof würdigt er keines Blickes.

Diese aus dem Bahnleben gegriffene Geschichte nimmt die RNZ zum Anlass, ihre Leser um eigene Erfahrungen mit der Deutschen Bahn zu bitten. Das ist die Gelegenheit für alle Bahnkunden, sich ihren Frust von der Seele zu reden. Verspätungen, zu volle Züge, verdreckte Abteile, zu geringe Taktung - alles soll ans Tageslicht.

Natürlich sollen auch positive Dinge rund um die Bahn nicht verschwiegen werden: freundliche Zugbegleiter, barrierefreie Bahnhöfe mit modernen Fahrstühlen oder der genau in den Tagesablauf passende Fahrplan. Die Beträge werden in loser Form in der RNZ oder auf www.rnz.de veröffentlicht.

Info: Die Beiträge können unter der Adresse rhein-neckar@rnz.de an die Redaktion geschickt werden.