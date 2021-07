Von Carsten Blaue

Walldürn. Die Stadtverwaltung von Walldürn steht dem geplanten Solarpark der EnBW Energie Baden-Württemberg AG grundsätzlich positiv gegenüber. Das geht aus Antworten des Rathauses auf eine RNZ-Anfrage hervor. Der Energieversorger plant auf der Gemarkung des Ortsteils Altheim ein Sonnenkraftwerk auf einer Fläche von 42 Hektar (RNZ vom 6. Juli). Dieses könnte über 11 250 Haushalte mit grünem Strom versorgen. "Bereits seit vielen Jahren sind Klima- und Umweltschutz nicht nur Worte für uns im wundervollen Walldürn, sondern wir lassen dem auch Taten folgen", sagte ein Stadtsprecher.

Seinen Angaben zufolge liegt das vorgesehene Gelände entlang der L 579, in etwa auf halber Strecke zwischen Altheim und dem Hardheimer Ortsteil Gerichtstetten. Die EnBW hatte auf RNZ-Anfrage mitgeteilt, sich das Feld in Pacht sichern zu wollen. Bezüglich der Eigentumsverhältnisse hieß es vonseiten der Stadt, das Areal sei in einer Hand. Es handele sich dabei um ein "landwirtschaftlich benachteiligtes Gebiet". Bisher sei darauf Getreide angebaut worden, allerdings aufgrund des schweren, lehmhaltigen Bodens mit Erträgen im "unteren bis mittleren Bereich".

Auf die Frage, ob nicht das Landschaftsbild unter einem so großen Solarpark leide, sagte der Stadtsprecher: "Man kann das eine nicht ohne das andere haben. Egal wo man die Infrastruktur für erneuerbare Energien schafft, wird es immer eine Beeinträchtigung für das Landschaftsbild geben. Allerdings wird von unserer Seite die klare Vorgabe erfolgen, dass beim Projektierer auch der Schutz der Natur immer im Blick zu behalten ist. Wir werden darauf drängen, durch Pflanzmaßnahmen die durchaus zu erwartende Veränderung auf ein erträgliches Minimum zu beschränken."

Die EnBW hatte sich auf Anfrage bedeckt gehalten, ob sie eine agriphotovoltaische Nutzung des Gebiets für die Landwirtschaft und zugleich für die Stromerzeugung anstrebt und hatte auf die Vorteile klassischer Freiflächenanlagen verwiesen. "Gegenüber der Stadt Walldürn wurde mitgeteilt, dass es, wo möglich, eine doppelte Flächennutzung geben soll", sagte jetzt der Stadtsprecher. Etwa durch eine Beweidung oder Imkerei neben der Energiegewinnung. Sicher ist sich die Verwaltung aber darin, dass sich dort durch den Wegfall der intensiven Bewirtschaftung auch die Artenvielfalt erhöhen könnte und gleichzeitig neue Lebensräume geschaffen würden.

Zum weiteren Verfahrensverlauf sagte der Sprecher des Rathauses: "Sollten sich Eigentümer und Projektierer einigen können, wird auf Antrag des Vorhabenträgers im Gemeinderat über den Aufstellungsbeschluss verhandelt. Bei einer entsprechenden Beschlussfassung folgen die gesetzlichen Beteiligungsformen auf Grundlage des Baugesetzbuches." Im weiteren Verfahren würde es dann zur Auslegung und schließlich zum Satzungsbeschluss kommen.

Könnte auch sein, dass das Projekt nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen attraktiv wird für Walldürn. "Solarparks in dieser Größenordnung bieten den Kommunen und Bürgern vor Ort im Allgemeinen Beteiligungsmodelle an", so der Sprecher. Zudem würden Wartung, Instandhaltung sowie Grünpflege in der Regel an regionale Firmen vergeben. Das trage hier zur Wertschöpfung bei. Außerdem hat Walldürn Erfahrung mit der Stromerzeugung aus regenerativen Energien im großen Stil. Daran erinnerte der Stadtsprecher nicht ohne Stolz: "Bereits im Jahr 2009 entstand der damals größte Solarpark Baden-Württembergs bei uns in Walldürn, und die Rotoren der Windkraftanlagen auf unserer Gemarkung drehen sich inzwischen seit über 20 Jahren."

Im ländlichen Raum sei man eben daran gewöhnt, mit Taten zu glänzen. Neue Impulse und mehr Nachdruck für den Klimaschutz seien flächendeckend dringend erforderlich, so der Rathaussprecher. Hierzu gehöre der weitere Ausbau der erneuerbaren Energien. "Dies kann allerdings nur im Einklang und in Abwägung mit den Interessen des Natur- und Artenschutzes erfolgreich sein."

Update: Donnerstag, 8. Juli 2021, 20.47 Uhr

Wo Energie aus der Sonne des Baulands entstehen soll

Von Carsten Blaue

Walldürn. Entschieden ist noch gar nichts. Doch was da auf dem Papier steht und Wirklichkeit werden soll, wenn es nach der EnBW Energie Baden-Württemberg AG geht, ist selbst für den Neckar-Odenwald-Kreis außergewöhnlich. Hier hat man ja bekanntlich viel übrig für erneuerbare Energien und bietet ihnen Platz. Die EnBW bräuchte etwas mehr davon: Das Unternehmen spielt mit dem Gedanken, im Bauland, östlich des Walldürner Ortsteils Altheim, einen 42 Hektar großen Solarpark zu errichten. Ein Sonnenenergie-Feld noch größer als 42 Fußballplätze. Erst kürzlich begrüßte Walldürns Bürgermeister, Markus Günther, das Projekt im Altheimer Ortschaftsrat als "großen Schritt in Richtung Klimaneutralität".

Auch Deutschlands größten Solarpark in Brandenburg hat die EnBW realisiert. Er hat eine Leistung von 187 Megawatt. Das Walldürner Projekt peilt 47 Megawatt an. Foto: Langrock

Es sei in einem so frühen Stadium, dass man auch zum Investitionsvolumen noch gar keine konkrete Antwort geben könne, sagt ein Unternehmenssprecher auf RNZ-Anfrage. Fest steht seinen Angaben zufolge, dass der Solarpark eine Leistung von 47 Megawatt (MW) haben könnte. Das könne sich im Laufe der Planung aber noch ändern, so der Sprecher. Das Sonnenkraftwerk aus kristallinen Solarmodulen hätte jedenfalls das Zeug dazu, über 50 Millionen Kilowattstunden Strom zu produzieren – genug für die Versorgung von über 11.250 Haushalten. Die Flächen für den Solarpark seien durch Pachtverträge gesichert, so der EnBW-Sprecher, und wenn alles planmäßig verlaufe, könne der Bau in knapp zwei Jahren beginnen. Das sei aber abhängig vom weiteren Projektverlauf, und dieser braucht konkrete Beschlüsse.

Der nächste Schritt, sagt der Sprecher, sei ein Aufstellungsbeschluss der Gemeinde. Damit könne eine Bauleitplanung beginnen, in der die Flächen in ein Sondergebiet für Erneuerbare Energien umgewidmet würden. Das Bauleitverfahren habe erfahrungsgemäß eine Laufzeit von mindestens einem Jahr. Während des Verfahrens könnten Träger öffentlicher Belange ihre Stellungnahmen zum geplanten Projekt abgeben, so dass diese frühzeitig in der Planung berücksichtigt werden könnten. Dann folge eine Offenlage, nach deren Ablauf die Gemeinde endgültig grünes Licht in Form eines Satzungsbeschlusses gebe. "Erst dann kann die EnBW eine Baugenehmigung beantragen", betont der Sprecher.

Das Unternehmen hat Erfahrungen mit solchen Solarparks. Und dabei kann es noch viel größer. Die EnBW hat in Brandenburg schon den derzeit größten Solarpark in Deutschland mit 187 MW Leistung realisiert. Und baut zurzeit ebenfalls in Brandenburg zwei weitere Solarparks mit jeweils 150 MW. Ebenfalls im Bau befindet sich ein 28 Megawatt großes Projekt im bayrischen Maßbach. Ein weiteres plant die EnBW gerade im baden-württembergischen Langenenslingen. Hier könnte ein Solarpark mit bis zu 70 MW entstehen.

Bis zum Jahr 2025 will das Unternehmen 1200 Megawatt Photovoltaik in seinem Portfolio haben. "Ende 2020 lagen wir bei 342 MW" – nach einer Verdoppelung in jenem Jahr. Dazu kommen dann die beiden neuen Parks in Brandenburg. "Und die EnBW hat eine konkrete Projektpipeline von über 1000 MW erarbeitet", sagt der Sprecher.

Seinen Angaben zufolge, sollen die Erneuerbaren Energien ebenfalls bis 2025 rund die Hälfte des Erzeugungsportfolios des Unternehmens ausmachen. "Von 2021 bis 2025 planen wir Investitionen in Höhe von über vier Milliarden Euro in den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland und in ausgewählten Aus- landsmärkten." Darüber hinaus habe man das Versprechen der Klimaneutralität bis 2035 gegeben. Man sei sich der damit verbundenen Aufgaben "in vollem Umfang" bewusst.

Für die Stromerzeugung bei gleichzeitiger Flächennutzung durch Landwirte, Stichwort: "Agriphotovoltaik", kann sich die EnBW allerdings noch nicht sonderlich erwärmen, wie es scheint. Der Sprecher spricht von einem "interessanten Ansatz": "Aber aus unserer Sicht überwiegen die Vorteile von klassischen Photovoltaik-Freiflächenanlagen." Weil man weniger Fläche braucht, um die gleiche Energiemenge zu gewinnen. Und weil die Stromgestehungskosten hier niedriger sind, also die Kosten für die Umwandlung der Sonnenenergie in Strom. Sicher habe Agriphotovoltaik auch Vorteile, etwa wenn sie schützend auf Beeren- oder Apfelplantagen eingesetzt würde. Neben der doppelten Flächennutzung für Landwirte sei das ihr zusätzliches Plus. Sie habe aber auch Nachteile in Sachen Baukosten und Landschaftsbild, so der Sprecher.

In Bezug auf das Walldürner Projekt sei es dem Unternehmen wichtig, die Kommune und die Bevölkerung eng einzubinden. Diese und die Gremien würden im Zuge der Projektentwicklung daher regelmäßig über das Vorhaben informiert. "Mit Inbetriebnahme bietet EnBW verschiedene Beteiligungsmodelle an, damit insbesondere die Bürger vor Ort von dem Solarpark profitieren. So ist beispielsweise eine finanzielle Beteiligung über ein Nachrangdarlehen denkbar, wie es die EnBW auch schon in anderen Projekten angeboten hat", so der Sprecher. Grundsätzlich werden Bürger bei solchen Modellen zu Geldgebern eines Projekts und können im Gegenzug auf höhere Zinsen hoffen.

Die RNZ hat auch dem Walldürner Rathaus einige Fragen zu dem geplanten EnBW-Projekt gestellt. Etwa, ob ein 42 Hektar großer Solarpark nicht ein enormer Eingriff in das Landschaftsbild ist. Oder was bislang auf den Feldern passiert ist, auf denen die Module aufgestellt werden sollen, und um wie viele Verpächter es sich handelt. Was hätte die Stadt Walldürn letztlich selbst von dem Kraftwerk, das aus der Sonne des Baulands Energie macht? Bürgermeister Günther versprach Antworten im Laufe der Woche.