Brandflecken zeugten in der Walldorfer Innenstadt am Tag danach von dem Gewaltausbruch an Halloween. Foto: Rößler

Von Alexander Albrecht

Heidelberg/Walldorf. Molotow-Cocktails fliegen gegen eine Schule und den Polizeiposten, ein Anwohner-Paar bezieht Prügel: Was an Halloween 2017 in der Walldorfer Innenstadt geschehen ist, dürfte wohl einmalig in der baden-württembergischen Geschichte sein. Noch dazu, dass ausschließlich junge Leute an der Brandnacht beteiligt waren, getrieben von Rachelüsten auf die Polizei, die sie zuvor stärker kontrolliert und Drogen bei ihnen entdeckt hat.

Insgesamt 17 Krawallmacher müssen sich in drei Prozessen vor dem Landgericht Heidelberg und in einem vor dem Wieslocher Amtsgericht verteidigen. Das erste Verfahren ist am Mittwoch zu Ende gegangen.

Landfriedensbruch, versuchte Brandstiftung, die geworfenen Molotow-Cocktails - vor allem dafür verurteilt die Heidelberger Jugendkammer einen 20- und einen 17-Jährigen zu einer Jugendstrafe von jeweils einem Jahr und acht Monaten, die in beiden Fällen zur Bewährung ausgesetzt wird.

Der Jüngere bekommt 150 Arbeitsstunden in einer gemeinnützigen Einrichtung aufgebrummt, der Ältere muss 1000 Euro Geldstrafe zahlen.

"Die Hoffnung stirbt zuletzt", begründet die Vorsitzende Richterin Gisela Kuhn ihre Entscheidung, das Duo nicht ins Gefängnis zu schicken. Dass die Angeklagten tatsächlich ihre Lektion gelernt haben, daran meldet sie jedoch auch Zweifel an, unterstellt sie ihnen doch "erheblichen Erziehungsbedarf" und eine "schädliche Neigung". So hat der 20-Jährige bei der Durchsuchung der elterlichen Wohnung einen Ermittler als "Bastard" und "Hurensohn" beschimpft, wofür er sich später entschuldigt.

Hintergrund Die Situation in Walldorf heute "Wir haben ein gutes Gefühl, bleiben aber wachsam", sagte Bürgermeisterin Christiane Staab am Mittwoch auf RNZ-Anfrage. Das Sicherheitsgefühl für die Walldorfer Bürger habe sich seit den Vorkommnissen der Halloween-Nacht stark verbessert, das zeigten auch die Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Das sei vor allem dem vom Gemeinderat [+] Lesen Sie mehr Die Situation in Walldorf heute "Wir haben ein gutes Gefühl, bleiben aber wachsam", sagte Bürgermeisterin Christiane Staab am Mittwoch auf RNZ-Anfrage. Das Sicherheitsgefühl für die Walldorfer Bürger habe sich seit den Vorkommnissen der Halloween-Nacht stark verbessert, das zeigten auch die Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Das sei vor allem dem vom Gemeinderat beschlossenen, umfassenden Maßnahmenpaket zu verdanken. Dazu gehören die Ausweitung der Öffnungszeiten des Jugendkulturhauses Jump, um den Jugendlichen eine Anlaufstelle zu bieten, der Ausbau der mobilen Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit dem Verein Postillion, aber beispielsweise auch Antiaggressionstrainings mit Jugendlichen, um diesen zu vermitteln, wie man in kritischen Situationen richtig reagiert. "Erfolgreich aufgebaut" wurden laut der Bürgermeisterin Teams aus Polizei und Gemeindevollzugsdienst, die verstärkt in den Abendstunden unterwegs sind und sich durch ihre Präsenz und Ansprache positiv auswirkten. Geplant, aber noch nicht verwirklicht, ist eine Kameraüberwachung des Bereichs rund um die Schillerschule. Zudem wurden vor Silvester gezielt Aufenthaltsverbote für den Drehscheiben-Platz ausgesprochen, "das hat prima funktioniert", so Staab. Insgesamt wird ihrer Ansicht nach "alles nicht mehr so laut und nicht mehr so bedrohlich wahrgenommen". Dennoch bittet sie die Bevölkerung, sich im Fall der Fälle bei der Stadt oder der Polizei zu melden. (rö)

Fündig geworden sind die Beamten damals dennoch, entdecken fast 40 Gramm Marihuana, mit dem der junge Mann seinen eigenen Drogenkonsum finanziert, sowie ein Butterfly-Messer. Die heftige Beleidigung, der gewerbsmäßige Handel mit Betäubungsmitteln und der illegale Waffenbesitz fließen ebenso in das Urteil mit ein wie Hehlerei. So soll er von dem 17-Jährigen ein Handy erworben haben, das dieser gestohlen hatte.

Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass er einen Molotow-Cocktail auf den Boden und einen weiteren gegen die Wand der Schulhalle geworfen hat. "Ich bereue, an diesem Abend dabei gewesen zu sein", murmelt bei seinem "letzten Wort" der 20-Jährige, der unter Depressionen leidet und dem die Richterin "vorschreibt", seine Ausbildung zum Lagerlogistiker fortzusetzen anstatt - wie früher - zu chillen und zu kiffen.

"Jeder hat mal eine schwarze Zeit in seinem Leben. Es war sehr schlimm für mich, das Vertrauen meiner Familie verloren zu haben. Ich konnte ihnen nicht mehr in die Augen schauen", seufzt der 17-Jährige vor dem Urteil. Und das nicht zu Unrecht. Er hat nach der Brandnacht das Konto seiner Freundin geplündert und ohne ihr Wissen 400 Euro abgehoben. Die verzweifelte Partnerin lädt er zum Essen ein - von deren Geld, wie sich später herausstellt. "Das war schon sehr verwerflich", echauffiert sich die Vorsitzende Richterin.

Seinen eigentlichen Wunsch, zur Bundeswehr zu gehen und Koch zu lernen, könne er "in die Tonne treten". Immerhin hat der 17-Jährige einen Ausbildungsvertrag dabei und will sich als Friseur versuchen. Er soll laut Gericht zwei Brandsätze geworfen haben, erst auf den Boden und bei der Flucht vor der Polizei auf das Dach eines Pavillons im Astorpark.

Richterin Kuhn glaubt indes nicht, dass der Gewaltausbruch an Halloween einem Tatplan folgte und ein gezielter Angriff auf die Polizei war, wie Oberstaatsanwalt Florian Pistor in seinem Plädoyer ausführt. Stattdessen spricht sie von einer spontanen Aktion und Gruppenzwang.

Dem wohl auch der dritte Angeklagte, ein ebenfalls 17-Jähriger, unterlegen war. Im Gegensatz zu den beiden anderen legt er ein vollumfängliches Geständnis ab und räumt ein, einen Brandsatz auf die Solaranlage der Schillerschule geworfen zu haben. Und er belastet die mutmaßlichen Mittäter, von denen er sich distanziert hat.

Das Gericht verwarnt ihn lediglich. Doch ganz ungeschoren kommt er nicht davon: Der 17-Jährige muss 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Und er soll weiterhin die Schule besuchen. Dieses Urteil ist bereits rechtskräftig, Pistor und der Verteidiger verzichten auf die Revision.

Die können noch die beiden anderen Verurteilten einlegen. Ihre Anwältinnen forderten für ihre Mandanten deutlich niedrigere Strafen als der Staatsanwalt, der jeweils zwei Jahre auf Bewährung verlangt hatte.