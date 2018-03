Schwetzingen. (ab) "Für die Betreuung der Kinder in Schwetzingen ist das ein Pluspunkt in der Bilanz", sagte Oberbürgermeister René Pöltl, als er gemeinsam mit Vertretern der Verwaltung die neuen Räume der Krippengruppe des Freien Waldorf-Kindergartens erkundete. Zehn Kleinkinder können dort ab sofort betreut werden. "Der Bedarf an solchen Betreuungsplätzen ist bei Eltern, die ohnehin schon ein Kind im Waldorf-Kindergarten haben, sehr groß", betonte die Leiterin der Einrichtung, Anne Lang-Juchheim.

Als die Vereinsräume von ADAC, SV Kurpfalz und dem Gesangsverein Liederkranz direkt neben dem Kindergarten frei wurden, konnten die Planungen beginnen. Entstanden sind - bei einem Investitionsvolumen von 250.000 Euro - ein Foyer mit selbst gebauten Holzgarderoben, ein Spielraum mit Wohnküche, ein kindgerechtes Badezimmer sowie ein Schlafraum. Dort habe man sich für Schlafkörbchen entschieden, in die sich die Kinder auch gerne zu zweit hineinkuscheln können. Unterstützt wurde der Bau seitens der Stadt, aber auch durch den Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik in Schwetzingen.

Ekkehard Juchhein begleitete als Finanzvorstand des Vereins die Gruppe um Pöltl bei der Begehung der Räume. Auch Amtsleiter Roland Strieker, und die Sachgebietsleiterin Nicole Rothermel freuten sich über das erweiterte Krippenangebot. Bereits vor zehn Jahren hatte der Kindergarten ein solches Angebot geschaffen und betreut seither zehn Kinder unter drei Jahren. Diese Betreuung von kleinen Kindern, wie etwa in der Schwetzinger "Wichtelgruppe", ist für die Waldorf-Pädagogik ein wichtiger Baustein beim Heranwachsen.

Entworfen von Peter Steiner, erklärt diese Art der Pädagogik, dass sich jedes Kind in einem eigenen, von innen heraus geleiteten Zeitplan entwickelt. Eine mit Liebe und Fürsorge gestaltete Umgebung schaffe demnach Vertrauen im Kind. In den ersten Jahren brauche ein Kind nicht die Gruppe, sondern eine Bezugsperson und Rituale, so die Theorie, um sich geborgen zu fühlen.

Und um auch für die Bezugspersonen optimale Bedingungen zu schaffen, werden im Dachgeschoss des Kindergartens die Personalräume erweitert und ein Mehrzweckraum eingerichtet. "Alles im laufenden Betrieb", erläuterte Juchheim, "das ist eine Herausforderung." Doch auch dieser Bauabschnitt soll schon Ende 2018 fertig gestellt sein.