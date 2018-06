Rhein-Neckar. (cab) Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN), die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) sowie die Stadt Heidelberg bekommen Gelder aus dem Bundesprogramm "Saubere Luft". Die Mittel werden gemäß der Förderrichtlinie für Digitales verwendet - für Zählsysteme im Verkehr sowie für die Fahrgastinformation.

Nutzer von Bus und Bahn kennen die schwarzen Kästen, auf denen an den Haltestellen in orangefarbener Schrift die Uhrzeiten und Minuten bis zur Ankunft der nächsten Linien angezeigt werden. Im Fachjargon heißen sie "dynamische Fahrgastinformationsanzeigen", kurz: DFI. Der VRN will die 70.000 Euro vom Bund für ein "zentrales Hintergrundsystem" ausgeben.

Damit lassen sich zum Beispiel die Funktionsfähigkeit und die Anzeigeninhalte der angeschlossenen DFI-Anzeiger überwachen. Vielleicht kommt es dann seltener vor, dass diese komplett ausfallen und wochenlang über gar nichts informieren - wie zurzeit etwa in der Heidelberger Brückenstraße.

Denn der VRN will allen Kommunen in seinem Verbundgebiet anbieten, das Hintergrundsystem durch eine Schnittstelle an die DFI-Anzeiger vor Ort anzubinden: "Der VRN verfügt über Echtzeitdaten zu den Verkehren in seinem Gebiet und hat eine Initiative gestartet, diese Daten in den Kommunen auf DFI-Anzeiger zu bringen" erklärte VRN-Geschäftsführer Volkhard Malik.

Für ihn ist eine zuverlässig funktionierende Fahrgastinfo wichtig, um bei den Bürgern Berührungsängste mit dem Nahverkehr abzubauen: "Ziel ist es, vor allem Pendler im Umland von Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen zum Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen."

Heidelberg bekommt aus dem Förderprogramm des Bundes gut 300.000 Euro für den Ausbau seines digitalen Verkehrszählsystems. Außerdem soll mit dem Geld dafür gesorgt werden, dass die Belegung von Park & Ride-Stellplätzen digital erfasst werden kann. Das vermeidet unnötige Fahrerei und Parkplatzsuche. Eine Verbesserung der Verkehrsleitung also.

Die RNV erhält den höchsten Förderbetrag, nämlich knapp 470.000 Euro. Damit will der Nahverkehrsanbieter weitere Fahrzeuge mit einem automatischen Fahrgastzählsystem, abgekürzt: AFZS, ausstatten. Mit dem AFZS zieht die RNV Daten über die Auslastung ihrer Fahrzeuge. Diese Zahlen fließen in die Angebotsplanung ein. Im Moment sind rund 15 Prozent aller Bahnen und Busse der RNV mit einem AFZS ausgerüstet.

Von weiteren Zählsystemen verspricht sich die RNV, dass sie künftig flexibler reagieren und ihre Fahrzeuge kurzfristiger dort einsetzen kann, wo sie auch wirklich gebraucht werden. Im Unternehmen geht man davon aus, dass das die Kundenzufriedenheit deutlich erhöht.

Außerdem plant die RNV, die Daten zur Fahrzeugauslastung in ihre Fahrgastinformation zu integrieren, und das in Echtzeit. Darüber hinaus sollen die Gelder aus Berlin in ein Pilotprojekt fließen, dass auch mit dem AFZS zu tun hat. Dieses soll künftig auch Rollstühle und Fahrräder in Bussen und Bahnen automatisch erkennen. Information ist eben auch im modernen Verkehr alles.

Die Förderung des Bundes ist ein erster Baustein im Zusammenhang mit dem Masterplan "Nachhaltige Mobilität für die Stadt" - und für bessere Luft. Diesen Masterplan und die damit verbundenen Maßnahmen formulieren die Städte Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen bis Ende Juli gemeinsam mit der RNV und dem VRN.