Der Schäferhundeverein bezieht bald Räumlichkeiten in der ehemaligen Gärtnerei. Foto: len

Von Stefan Kern

Brühl. Für die Hufeisengemeinde ist der Sportpark Süd ein gewaltiges Projekt. Neun Jahre Planung, Umzüge von zwei Vereinen, ein neues Sportzentrum inklusive Sporthalle und Stadion, plus Neubaugebiet - und das alles für 10,5 Millionen Euro. Es sind Größenverhältnisse, die den üblichen Gestaltungsrahmen der Gemeinde deutlich übersteigen. Nur zum Vergleich: Die Summe entspricht rund einem Drittel des knapp über 32 Millionen Euro umfassenden Haushaltsansatz für das laufende Jahr.

Es ist eine enorme Investition, die sich in für die Gemeinde am Ende jedoch lohnen werde, ist Brühls Bürgermeister Ralf Göck überzeugt. Im Süden der Gemeinde entstehe ein "attraktives Sportzentrum" und im Zentrum wachse ein dringend benötigtes Neubaugebiet. "Und das finanziert sich quasi selbst. Denn durch den Umzug des Fußballvereins 1918 Brühl in das neune Sportzentrum werden im Herzen der Gemeinde Flächen frei, welche die Gemeinde als Neubaugebiet entwickeln und verkaufen könne, erklärt Göck. Wenn alles nach Plan läuft, erwartet der Bürgermeister einen Ertrag, der die Investitionen annähernd komplett abdeckt.

"Derzeit sind wir gerade an zwei Baustellen tätig", berichtet Bauamtsleiter Reiner Haas. Zum einen wird der Kunstrasenplatz für die Marion-Dönhoff-Realschule gebaut, der aber natürlich auch den Vereinen zur Verfügung steht. Zum anderen wird gerade für den Schäferhundverein das Gebäude der ehemaligen Gärtnerei zu einem Vereinsheim umgebaut. Der Umzug wurde notwendig, da das Hundevereinsgelände im Süden der Gemeinde mitten im geplanten neuen Stadion gelegen hätte. Als nächstes wird die Fläche, auf der früher die Gewächshäuser standen, zum Trainingsplatz für die Hunde umgebaut. Allein dieses Teilprojekt schlägt mit rund einer Million Euro zu Buche.

Der größte Brocken ist jedoch der Bau der Anlagen für den Fußballverein. Für den Verein wird ein 70 mal 44 Meter großer Naturrasenplatz, ein neues Clubhaus und ein Fußballstadion inklusive eines 105 mal 68 Meter großen Kunstrasenspielfelds mit einer 400 Meter langen Leichtathletik-Rundbahn gebaut. Das Projekt soll bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Mit der ebenfalls noch zu bauenden Lärmschutzwand erwartet Haas Kosten von rund acht Millionen Euro. Bereits verwirklicht wurde 2016 übrigens die rund 2,5 Millionen Euro teure Trainingshalle bei den Wiesenplätzen. Addiert man alle Kosten zusammen, stehen 11,5 Millionen Euro auf der Rechnung, also etwa eine Million Euro mehr als veranschlagt. Allerdings erwartet der Bürgermeister knapp eine Million Euro an Zuschüssen, womit die 10,5 Millionen Euro Gesamtkosten eingehalten werden könnten. Den Entwicklungskosten für den Sportpark Süd stehen die geplanten Einnahmen aus dem Verkauf der Flächen der ehemaligen Fußballvereinsflächen als Baugrund gegenüber.

Eine erste Investorenauswahl ergab fünf Unternehmen, die bereit sind, das Mindestgebot von neun Millionen Euro zu bezahlen. Für Ralf Göck ein klarer Hinweis darauf, dass sich die Gemeinde mit dem Sportpark Süd nicht übernimmt. "Der Sportpark Süd wird nicht zur Schuldenfalle für die Gemeinde Brühl." Im Gegenteil, er sei auf dem Weg in eine prosperierenden Zukunft "ein fundamental wichtiger Baustein".