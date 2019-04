Metropolregion. (pol/rl) Vielen ist es schon passiert: Man verlässt das Haus oder die Wohnung, um schnell die Post aus dem Briefkasten zu holen, dann schnappt die Haus- oder Wohnungstür zu. Der Schlüssel liegt in der Wohnung, ein Ersatzschlüssel ist nirgends deponiert. Viele rufen nun einen Schlüsseldienst, dessen Notrufnummer sie im Internet finden.

Das wurde für viele in der Region teuer. Zuletzt für eine 33-jährige Heidelbergerin am Mittwochmittag. Als die Wieblingerin einen Schlüsseldienst verständigte, hatte der zwar mit wenigen Handgriffen die Tür geöffnet, aber präsentierte dafür eine Rechnung von mehr als 1000 Euro. Dabei war ihr am Telefon - einer 0800-Nummer - noch versprochen worden, dass die Türöffnung nur etwas mehr als 200 Euro kosten würde.

Sie erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei, die die Ermittlungen wegen Betrugs- und Wucherverdachts aufnahm. Der Handwerker war in einem Kombi mit Essener Kennzeichen unterwegs.

Noch schlimmer traf es eine Familie in Mannheim, die an Neujahr vor dem Haus das Feuerwerk anschaute. Auch hier schnappte die Tür zu, der Schlüssel lag in der Wohnung und sie mussten dem verständigen Schlüsseldienst mehr als 1400 Euro zahlen.

Beide Fälle stehen beispielhaft für schwarze Schafe im Schlüsseldienstgewerbe, die in Notfällen überhöhte Preise verlangen und ihre Opfer auch unter Druck setzen, die Wucher-Preise zu bezahlen. Wie das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg feststellte, nehmen die Verdachtsfälle in der Region mit Schwerpunkt Mannheim und Heidelberg zu. 2018 wurden in Mannheim 30 Betrugsfälle angezeigt, 2019 bislang bereits 18. Auch in Heidelberg steigt die Anzahl gemeldeter Fälle stark an. Im ganzen Jahr 2018 gab es 15 Vorfälle, allen in diesem Jahr bisher schon 19.

Die gleiche Masche verwenden auch "Rohrreiniger", die sich das Reinigen verstopfter Abflussrohre überteuert bezahlen lassen. Der Schwerpunkt der Verdachtsfälle lege jedoch laut Polizeibericht klar bei den Schlüsseldiensten. Die Schwarzen Schafe bieten nach ersten Erkenntnissen ihre Dienste überregional und online an. Waren es im Jahr 2018 noch insgesamt 105 Betrugsverdachtsfälle (Schlüsseldienst: 92/Rohrreiniger: 13), sind es 2019 bislang insgesamt 67 angezeigte Fälle (Schlüsseldienst: 63/ Rohrreiniger: 4).

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Zahl der angezeigten Fälle im Laufe des Jahres weiter ansteigen wird. Die Dunkelziffer dürfte enorm sein. Viele Geschädigte informierten aus Scham nicht die Polizei.

Polizei gibt folgende Tipps:

> Einen Schlüssel bei Nachbarn, Angehörigen oder vertrauten Personen deponieren.

> Immer einen ortsansässige Schlüsseldienste beauftragen.

> Immer vorher einen Festpreis für die Dienstleistung vereinbaren.

> Wenn möglich, vor Auftragsvergabe, vertraute Personen um Rat fragen.

> Nicht unter Druck setzen lassen.

> Für den Fall der Fälle: Die Schlüsseldienste vorab im Handy speichern.

> Die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Mannheim (0621/174-1212) und Heidelberg (06221/99-1234) sowie Verbraucherzentralen können auch weiterhelfen.

> Im Verdachtsfall jedoch immer sofort die örtlich zuständigen Polizeidienststelle informieren oder aber auch den Polizeinotruf 110 wählen.