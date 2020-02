Von Stefan Hagen

Heidelberg/Rhein-Neckar. Wenn es dem Abiturienten zu wohl ist, dann geht er aufs Eis – getreu dieser leicht abgewandelten Weisheit brach Ekkehard Popp im Winter 1962/63 zusammen mit seinem Bruder zu einem doch etwas leichtsinnigen Abenteuer auf. "Nach langem Zögern und nicht, ohne zu bedenken, dass das Eis nicht halten könnte, fuhren wir an der Wasserschachtel auf den Neckar", erzählt der Heidelberger, der damals mitten im schriftlichen Abitur steckte.

"Sicherheitshalber hatten wir das Verdeck des Fiat Topolino zurückgeschlagen, um für den Notfall gewappnet zu sein", berichtet Popp. Im Klartext: Sollte das Eis brechen und der Fiat untergehen, hätten sich die Brüder über das offene Dach in Sicherheit bringen können. Allerdings wäre es dann immer noch sehr schade um das Auto gewesen. Schließlich hatte Popp für den Fiat 500 C "Topolino", Baujahr 1952, im Jahre 1961 circa 900 Mark hingeblättert.

Und, erzählt Popp der Rhein-Neckar-Zeitung, die Gefahr sei durchaus real gewesen, "schließlich war das Eis an einigen Stellen gebrochen und dann wieder zugefroren". Man habe wohl "grenzenloses Vertrauen" in die wieder zusammengefrorenen Eisschollen gehabt.

Das Schlimmste bleibt den "Eisfahrern" aber erspart, und schon nach kurzer Zeit hat man dann Vertrauen in die Eisdecke gefasst. "Wir fuhren recht schnell mehrmals bis zur Alten Brücke und zurück – und machten sogar einen Foto-Halt", erinnert sich Ekkehard Popp.

Doch dann überschlugen sich die Ereignisse. "Plötzlich merkten wir, dass ein ,Polizei-Käfer’ uns per Lautsprecher zum Verlassen des Neckars aufforderte", erzählt Popp. "Mit ordentlich Herzklopfen wollten wir an der Alten Brücke die Kopfsteinpflasterung hinauf fahren und dann abhauen."

Die beiden Abenteurer hatten aber Pech, blieben mit durchdrehenden Rädern am Eis hängen und gerieten so in die "Arme des Gesetzes". Ihre Strafe: Zehn D-Mark wegen "groben Unfugs". Aber den Brüdern sitzt noch immer der Schalk im Nacken, sie wollen ein Foto ihrer "Festnahme" machen. "Doch die Polizeibeamten haben uns unmissverständlich klargemacht, dass das nicht erwünscht ist." Aber ein Gedanke sei ihm dann noch durch den Kopf geschossen, sagt Popp. "So, jetzt wirst du vom Abitur ausgeschlossen." Aber er macht sich umsonst Sorgen, Popp besteht die Prüfungen und bekommt sein Reifezeugnis.

Den Fiat hat er anschließend mit dem Spruch "Ich hab’s" verziert und ist mit dem treuen Gefährten in den Skiurlaub "gebraust".