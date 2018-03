Bad Rappenau. (cab) Lange Staus gab es laut Polizei nicht, als die A 6 gestern Morgen für Reparaturen einer Stromleitung zwei Mal voll gesperrt wurde. Zwei mal 25 Minuten Stillstand waren zwischen Bad Rappenau und Untereisesheim angekündigt worden: "Das hat von der Zeit her so geklappt", sagte Bauleiter Agostinho Costa. Ein insgesamt 350 Meter weites Spannfeld über der A 6 war mit neuen Stromleiterseilen zu überwinden. Diese wurden mit Seilzugmaschinen auf Höhe und an die Masten gebracht. Am Mittwoch soll der Strom hier wieder fließen.