Von Stefan Zeeh

Rhein-Neckar. In Doppelfunktion unterwegs war Edgar Wunder am vergangenen Dienstag im Wieslocher Palatin. Als Kreisrat der Linken wählte er im Tagungszentrum den Landrat - im Vorfeld der Sitzung trat der Geograf und Sozialwissenschaftler als Landesvorsitzender des Vereins "Mehr Demokratie" auf. In dieser Eigenschaft verteilte er Informationsmaterial und Unterschriftenformulare.

Wunder und sein Verein kämpfen dafür, dass Bürgerentscheide und Bürgerbegehren in Baden-Württemberg künftig auch auf Kreisebene möglich sind. Bislang ist das im Land lediglich in den Kommunen erlaubt. Neben Hessen ist Baden-Württemberg das einzige Bundesland, das keine direkte Bürgermitsprache in den Landkreisen vorsieht.

Hintergrund Mitspracherechte: Im Gegensatz zu den Landkreisen, gibt es in den baden-württembergischen Kommunen seit mehr als 60 Jahren Bürgerbegehren und Bürgerentscheide. Die Hürden dafür hat 2015 die damalige grün-rote Landesregierung gesenkt. Danach muss eine Bürgerinitiative für ein Bürgerbegehren nur noch die Unterschriften von mindestens sieben Prozent der Wahlberechtigten sammeln. Beim folgenden Bürgerentscheid gilt es, ein Zustimmungsquorum von 20 Prozent der Stimmberechtigten - statt wie zuvor 25 Prozent - zu erfüllen. Nach dem Willen des Vereins "Mehr Demokratie" sollen in den Landkreisen künftig auch Einwohneranträge möglich sein. Damit könnten Bürger ein Thema auf die Tagesordnung des Kreistages setzen lassen, wenn sie zuvor eine Mindestzahl an Unterschriften gesammelt haben. alb/dpa

Mit einem sogenannten Volksantrag will das "Mehr Demokratie" nun ändern. "Damit dieser Erfolg hat, werden 40.000 Unterschriften benötigt", sagte Wunder. Zusammen mit dem FDP-Kreisrat Dietrich Herold aus Edingen-Neckarhausen und Christian Ante, dem Bürgermeister von Merzhausen im Schwarzwald, zählt der Linken-Politiker zu den drei Vertrauenspersonen, die den vom Verein initiierten und koordinierten Volksant rag begleiten und berechtigt sind, verbindliche Erklärungen dazu abzugeben.

"Bei all den Reformen der letzten Zeit ist wohl vergessen worden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide auf Kreisebene einzuführen", vermutet Wunder. Dabei sei klar, dass diese Beteiligungsinstrumente auch in den Landkreisen zur Demokratie gehörten. Schließlich würden dort ebenfalls wichtige Entscheidungen getroffen. So regelten die Kreise etwa die Abfallentsorgung, bauten Straßen oder kümmerten sich um die Gesundheitsversorgung ihrer Einwohner mit dem Betrieb von Krankenhäusern.

Bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden könnte es auch um solche Themen gehen, so Wunder. "Vielleicht wäre die Kreisverbindungsstraße bei Hemsbach ein Thema gewesen", erinnert er an ein Bauprojekt des Kreises, das zu kontroversen Diskussionen geführt hatte.

Wunder geht davon aus, dass die 40.000 notwendigen Unterschriften für den Volksantrag innerhalb von zwölf Monaten zusammenkommen. Immerhin wird das Ansinnen gleich von mehreren Organisationen und Parteien unterstützt. Dazu zählen der BUND und der DGB ebenso wie FDP, Grüne, SPD und Linke. Kommen die notwendigen Unterschriften zusammen, muss sich der Landtag mit diesem Thema und dem damit verbundenen Gesetzentwurf beschäftigen. Lehnt das Parlament den Entwurf ab, kann ein Volksbegehren gestartet werden.

Ganz so einfach sei es jedoch nicht, Informationen und Unterschriftenformulare unters Volk zu bringen, sagte Wunder. Der Grund: "Es ist ein abstraktes Thema." Es sei leichter, Unterschriften für oder gegen ein konkretes Bauprojekt zu sammeln. Auch einige Kreisratskollegen, denen Wunder vor der Wahl des Landrats das Informationsmaterial überreichen wollte, verzichteten darauf, die Broschüren mitzunehmen.

Von der CDU-Kreistagsfraktion liegt bereits eine kritische Stellungnahme vor. Darin heißt es, dass in Deutschland Entscheidungen in demokratisch legitimierten Parlamenten erfolgen. Die zunehmende Verlagerung von Entscheidungswegen weg von den gewählten Volksvertretern führe zu einer zunehmenden Spaltung der Gesellschaft. Zudem würde ein Bürgerbegehren oft nur die Interessen einer kleinen Gruppe verfolgen. Diese Gefahr bestehe bei dem "viel zu heterogen" besetzten Kreistag nicht.

Kritisiert werden von der CDU auch die vorgesehenen Quoren. Gerade einmal zwei Prozent der stimmberechtigten Einwohner im Kreis müssten ein Bürgerbegehren unterstützen, damit es zulässig ist. Erfolgreich wäre es, wenn es von acht Prozent der stimmberechtigten Bevölkerung getragen wird. Bei diesen Quoren könnten Minderheiten die Kreispolitik bestimmen, fürchtet die CDU.