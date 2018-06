Von Rolf Kienle

Heidelberg. Ein Huhn braucht einen Namen, Pfauen ebenso. Deshalb heißen die roten Hühner im Park der Villa Barwich ausnahmslos Hella von Sinnen, andere hören auf Bud Spencer oder Angelina Jolie, die weißen Pfauen-Damen werden respektvoll und ohne Rücksicht auf ihr Geschlecht Pierre Brice und Uschi Glas gerufen. Man darf vermuten, dass Karl und Armin Barwich die Sache mit den gefiederten Zweibeinern ziemlich unverkrampft angehen. Der Rest allerdings ist eine ernsthafte Angelegenheit. Das Paar, einer ist ein Heidelberger Mediziner (Karl), der andere Schauspieler und Veranstaltungskaufmann aus der Pfalz (Armin), hat sich in Eisenberg nahe Grünstadt einen Traum verwirklicht und eine Villa aus der Gründerzeit samt 12.500 Quadratmeter großem Park erworben, um daraus einen Platz für Weinfreunde und Veranstaltungen zu machen. "Wir wollen eine Genuss-Institution werden", sagen sie. Am kommenden Wochenende ist Eröffnung.

Das private Opening vor ein paar Tagen war bereits eindrucksvoll. Großes Spektakel mit Feuerwerk und hohem Promi-Faktor: Armin Barwich hatte Schauspielerkollegen eingeladen, darunter Ivan Robert Sertic ("Lindenstraße", "Die Anrheiner"), die Model-Zwillinge Nina und Julia Meise, die für einen Pharmazeuten werben, und ihre Trauzeugin Eva Habermann, mit der Armin und Karl Barwich seit einigen Jahren eine tiefe Freundschaft verbindet. Armin Barwich und Eva Habermann trafen sich erstmals 2013 beim Großereignis "The Wedding" in Heidelberg, als die Schauspielerin die Rolle der Elizabeth Stuart übernahm. Das war auch der Beginn von Armin Barwichs Schauspielkarriere. "Sie hat mich entdeckt", sagt er, auch wenn er seitdem schon mal ganz andere Genres bediente. Horror zum Beispiel. "Ich kann böse sein", gesteht er lachend. Eigentlich ist er diplomierter Veranstaltungskaufmann, was ganz sicher näher dran ist am ehrgeizigen Projekt "Villa Barwich".

Sie haben sich viel vorgenommen und "einen hohen einstelligen Millionenbetrag" in Villa und Park investiert. Doch edel durchgestylt soll hier nichts daher kommen, sondern gemütlich und sympathisch.

Das Anwesen war seit 1880 Familiensitz eines Eisenberger Ziegelfabrikanten, entworfen von einem englischen Architekten. Bescheidenheit war nicht ihr Ziel. Man lebte auf gut 400 Quadratmetern Fläche, mit Bibliothek, Salon, Esszimmer, Kaminzimmer, Jagdzimmer. Und einem schönen Park, den man allerdings erst wieder freilegen musste. Dort sollen die Gäste künftig auch picknicken dürfen. Vorerst stehen ihnen aber eine Weinbar und eine Vinothek zur Verfügung. Hier werden freitagabends und sonntags die Weine junger Winzer ausgeschenkt. Ansonsten ist das Anwesen für Events gedacht.

Der gebürtige Heidelberger Karl Barwich hat beruflich derzeit noch ein krasses Kontrastprogramm zu bewältigen. Der HNO-Arzt in Diensten der Bundeswehr geht in den nächsten Tagen wieder nach Jordanien, wo er in der Nato-Basis Al-Azraq arbeitet. Aufgewachsen ist Karl Barwich in Handschuhsheim und Wieblingen, wo er in die Waldorfschule ging. Nach Ende seiner Dienstzeit bei der Bundeswehr will der 38-Jährige eine HNO-Praxis eröffnen. Der Ort dafür wird sich finden. "Ich habe ein Faible für Anwesen mit Geschichte", sagt er. Das Landleben schreckt ihn nicht. Und als gute Gastgeber verstehen sich beide.

Info: Villa Barwich, Industriestraße 2 und 8, 67304 Eisenberg (Pfalz), Eröffnung am Freitag, 8. Juni, ab 17 Uhr, geöffnet auch am Sonntag, 10 bis 20 Uhr, Infos unter www.villa-barwich.de.