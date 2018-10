Von Harald Berlinghof

Mannheim. "Ich bin ein eingefleischter Oldtimer-Fan. Aber ich brauche keinen Hochglanzlack und keine polierten Chromstoßstangen, das ist etwas für Leute mit dickem Geldbeutel", sagt der Mann mit der nach vorne geschobenen dunklen Sonnenbrille und dem schief sitzenden Zylinder auf dem Kopf. Auch solche Originale und Querdenker findet man am Wochenende bei der Veterama auf dem Mannheimer Maimarkt-Gelände.

Alle Besucher haben eine Geschichte zu erzählen. Und die meisten von ihnen machen das gerne - was den Unterhaltungswert der größten Oldtimer-Teile-Messe Europas noch weiter steigert. Die Motorhaube des 180er-Mercedes, Baujahr 1964, ist demonstrativ offen. Und auch wenn der graue Lack des Oldies ramponiert ist, glänzt unter der Haube ein Acht-Zylinder-Sportmotor, der sonst nur im 350er- und 450er-Mercedes seiner Zeit verbaut war.

Zum Auftakt der Veterama am Freitag ist das Publikumsinteresse noch überschaubar. Beim sogenannten Insider-Tag, der nur mit Dreitagesticket besucht werden darf, schlägt die Stunde derjenigen, die weniger Wert auf Luxus oder Hochglanz legen. Stattdessen sind die Schrauber unterwegs und suchen ganz gezielt nach seltenen Stücken, die sich nur mit viel Glück für den eigenen Oldtimer ergattern lassen. Etwa die Feder für den DKW, das passende Glühbirnchen für den Opel Kadett 1962 oder den passenden Kotflügel für den Benz aus der Adenauer-Ära. Für einige Besucher sind die Kramkisten ein wahres Eldorado, andere belagern eher die Tische, wo chromblitzende Ersatzteile auf Samttischdecken ausgebreitet werden.

Alles soll ja wenn möglich authentisch und echt sein - bis hin zum passenden Tankdeckel. Der Pfennigartikel kann genauso die Augen zum Leuchtenbringen, wie die 40.000 Euro teure Indian Pony Scout aus dem Jahr 1940. Tony aus Holland bringt jedes Jahr eine neue restaurierte Maschine dieser Marke mit nach Mannheim. Und auch wenn sie keinen Käufer findet, ist sie Anlass, miteinander ins Gespräch zu kommen und Kontakte zu knüpfen.

Nachgemacht bekommt der Sammler das alles im Internet. Aber auch dazu ist die Veterama da: Man fragt den völlig Unbekannten, der am gleichen Stand steht, und wenn der selbst keinen Tipp hat, dann kennt er vielleicht jemanden, der weiter weiß. "Ein Stück weiter runter. Da hat einer einen Verkaufsstand, da könnte was für dich dabei sein", heißt es dann zum Beispiel. Man ist schnell beim Du auf der größten Auto-Teile-Messe Europas. Auf deutsch, holländisch, französisch oder bayerisch.

Am Freitagmittag sind noch nicht alle Stände aufgebaut. Viele der Händler aus ganz Europa sind gerade dabei, ihre guten Stücke auszupacken und zu präsentieren. Ihre Geschäfte laufen aber auch an diesem Tag gut. Der Samstagvormittag ist ebenfalls noch mit guten Umsätzen gesegnet, ehe die Kauflust der Besucher allmählich abflaut. Was am Samstagabend noch auf den Tischen liegt, wird auch bis Sonntagabend nicht mehr verkauft, so die Erfahrung der der Händler.

Der Abschlusstag ist für die Anbieter von rostigen Kotflügeln oder gusseisernen, mit wenig ästhetischem Glanz versehenen Vergasern nur noch ein Zubrot. Eher auf ihre Kosten kommen am Sonntag Händler, die mit allerlei Schnick-Schnack ihre Tische bestücken.

Zubehör jeder Art vom historischen Autoradio bis zur Blumenvase aus den Sechzigern das Fenster des Wagens. Sonntag ist Familientag auf der Veterama. Dann steigt auch der Frauenanteil unter den Besuchern merklich an.