Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Am gestrigen Freitag war Insidertag bei der diesjährigen Frühjahrs-Veterama auf dem Hockenheimring. Die Tore zum Glück öffneten sich für die Fans der Schrauberszene um 12 Uhr. Früher war der Freitag bei der Veterama ein reiner Aufbautag, inzwischen gilt er bei den eingeschworenen Fans der Veranstaltung als der "ertragreichste". Was so viel heißen will, dass man am Freitag, bevor die große Masse der Besucher das Gelände auf dem Hockenheimring überflutet, die ein oder andere Besonderheit günstig an Land ziehen kann.

Und was da unter dem Begriff Besonderheit oder Glücksfund läuft, mag den ein oder anderen unbedarften Beobachter überraschen - rostige Getriebe und abgehalfterte Vergaser, Verteilerkappen aus Bakelit oder das passende staubige Gummi fürs Gaspedal. Denn ohne ist das alte Auto eben nicht im "Originalzustand" - ein Zauberwort der Sammlerszene.

Und für die Verkäufer von Auto- und Zweiradteilen ist der Freitag inzwischen ebenfalls der ergiebigste. "Heute kommen die Sammler und Autobastler, die nach Raritäten und Besonderheiten Ausschau halten", sagt Artur, der mit seinem Stand aus Baden-Baden angereist ist. "Am Sonntag kommen die Familien mit Kinderwagen. Die wollen schauen und spazieren gehen", so der Anbieter von uralten und seltenen Ravat-Mopeds. Die stammen aus den 1920er-Jahren, sind weitgehend original und unverbastelt und haben ihren Preis. 2850 Euro kostet so ein Stück. Vier verschiedene Uraltmodelle hat er mitgebracht. "Wenn die morgen früh nicht verkauft sind, dann stehen sie auch am Sonntag Abend noch", schildert er seine eigenen Veterama-Erfahrungen. Die Insider kaufen so was. Die anderen stehen eher auf Flohmarktware wie alte Blechschilder, Bücher oder Spielzeug.

Jeder, wie er will. Denn auf der Veterama gibt es was fürs Auge, was fürs Gemüt und handfeste Oldtimertechnik. Die angebotenen Tankschoner aus den Fünfzigern sind skurril und unpraktisch, aber ganz schön hip, wenn man drauf steht - und außerdem selten. Einst, zu Elvis Zeiten, waren sie dazu gedacht, die Freundin auf dem Moped mitnehmen zu können. Die wilden Fifties lassen schön grüßen.

Will man einen Tankdeckel für seinen Mercedes, muss man schon das Baujahr wissen. "Die sehen zwar gleich aus, aber der eine hat ein Linksgewinde, der andere ein Rechtsgewinde", warnt der Verkäufer. Noch schwieriger ist es, den passenden Aschenbecher zu finden, den man ins Armaturenbrett einschieben kann. Die Formenvielfalt ist beinahe unüberschaubar. Man muss ihn haben, auch wenn im Oldtimer schon lange nicht mehr geraucht werden darf. Um die Ecke stapeln sich alte Motorradtanks, daneben gibt es Stoßstangen aus Chrom - mit Flugrost und ohne. Aus den Boxen dringt Uralt-Hard-Rock von Uriah Heep. Am Freitag sind noch weniger Frauen als Kundinnen unterwegs als an den anderen beiden Tagen der Veterama. Das habe sich aber gebessert, betont Winfried Seidel, Veranstalter und Erfinder der Veterama. Der Frauenanteil sei gestiegen, seit man offener für das Angebot geworden sei. Heute ist die Veterama nicht mehr nur ein Handelsplatz für gebrauchtes Blech, sondern auch für gediegene Innenausstattung der Oldtimer. Und am Sonntag ist die Veterama längst zu einem Ausflugsziel für die ganze Familie geworden.

Info: Die Veterama am Hockenheimring ist am Samstag von 8.30 bis 18 Uhr und am Sonntag von 8.30 bis 16 Uhr geöffnet.