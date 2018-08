Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Montagnacht in Seckenheim: Die Tierrettung Rhein-Neckar wird auf eine leidende Katze aufmerksam gemacht und findet den Kater Giovanni in einem erbärmlichen Zustand vor. Völlig dehydriert, abgemagert und bewegungslos wird das Geschöpf zum Arzt gefahren.

Der muss ihn von seinen Schmerzen erlösen und einschläfern. Dass der Fund des jammernden Fellknäuels nur 150 Meter von der Wohnung der Besitzerin entfernt gemacht wird, ruft Tierschützer auf den Plan.

Ihr Fazit: der 18-jährige Kater wurde in seiner Not alleine gelassen. Tierschützerin Kristina Stumpf: "Wir vermuten, dass die Halterin ihre Fürsorgepflicht verletzte und das hilflose Lebewesen quasi vor der Haustüre hat langsam sterben lassen. Und kein Nachbar hat geholfen".

Auf Facebook machte der Fall rasch die Runde. Binnen drei Stunden meldeten sich über 100 User zu Wort und klagten über das offensichtliche Desinteresse.

Doch die Besitzerin, übrigens eine Bezirksbeirätin der CDU, will von den Anschuldigungen nichts wissen. Vor einer Woche noch sei die Katze gesund gewesen, erzählt sie.

Michael Sehr, Chef der Tierrettung Rhein-Neckar, der viel Erfahrung in solchen Fällen mitbringt, sieht das allerdings anders. Aufgrund des eitrigen Nasenschleims und des fortgeschrittenen Virus habe sich offensichtlich längere Zeit niemand mehr um den alten Kater gekümmert. Das sei besonders tragisch, weil man ihn in Rufweite seiner Heimatwohnung aufgefunden habe, so Sehr.