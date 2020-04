Mannheim. (dpa/lsw) Das Landgericht Mannheim hat sein Urteil im Fall eines versuchten Mordes aus gekränkter Ehre wegen eines neuen Beweisantrags verschoben. Unmittelbar vor der Verhandlung am Donnerstagmorgen hatte die Verteidigung des 25-jährigen Angeklagten die Vernehmung der Schwester des Opfers verlangt.

Den Anwälten geht es um die Umstände eines Anrufs, den das Opfer bei einer Aussprache mit dem angeklagten Halbbruder seiner Ex-Freundin im Sommer 2019 erhalten hatte. Im Augenblick der Annahme des Telefonats soll der Beschuldigte den sich abwendenden 38-jährigen Ex-Partner seiner Halbschwester mit einem Teppichmesser angegriffen haben. Der Anruf kam vom Neffen des Opfers auf Geheiß von dessen Mutter - also der Schwester des Geschädigten. Der Neffe hatte angegeben, er habe seinen Onkel warnen sollen. Da dessen Schwester am Donnerstag als Zeugin nicht befragt werden konnte, wurde sie für kommenden Montag geladen.

Der 25-Jährige, der nach eigenen Angaben aus Jordanien stammt, hat nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft versucht, den 38-Jährigen umzubringen. Grund: Der Mann hatte Fotos seiner Ex-Freundin an deren streng gläubige Verwandtschaft in Jordanien geschickt. Da die Frau ohne Kopftuch und im T-Shirt aufgenommen worden war, fühlten sich die Angehörigen in ihrer Ehre gekränkt. Auch der in Deutschland lebende Halbbruder der 27-Jährigen meinte, die Familienehre wieder herstellen zu müssen - mit der Attacke gegen den 38-Jährigen, wie die Staatsanwaltschaft es darstellt. Der lebensgefährlich Verletzte konnte wegen des Eingreifens einer Spaziergängerin entfliehen.

Die Staatsanwaltschaft beantragte, den in Rüsselsheim gemeldeten Angeklagten wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren und neun Monaten zu verurteilen. Die Verteidigung plädierte darauf, den bereits wegen einer Körperverletzung Vorbestraften der gefährlichen Körperverletzung schuldig zu sprechen und eine milde Strafe zu verhängen

Update: Donnerstag, 16. April 2020, 16.23 Uhr

Von Alexander Albrecht

Mannheim/Weinheim.Im Prozess um versuchten Mord an der Weinheimer Burgruine Windeck kristallisiert sich immer deutlicher heraus, dass das Opfer den folgenschweren Schlagabtausch Ende Juli vergangen Jahres zumindest provoziert hat. Dennoch will Oberstaatsanwalt Reinhard Hofmann den Angeklagten für sieben Jahre und neun Monate ins Gefängnis schicken. Der heute 25-jährige Jordanier soll seinen Kontrahenten (37) mit mehreren Messerstichen und Steinen "abstrakt lebensgefährlich" verletzt haben. Hintergründe der Tat: ein kompliziertes Beziehungsgestrüpp und gekränkte Ehre.

> Der Angeklagte:Erstmals bricht der junge Mann in der Verhandlung vor dem Landgericht Mannheim sein Schweigen. In einer ausführlichen Stellungnahme und beim "letzten Wort" schildert er in freier Rede, unterstützt von einem Dolmetscher, seine Sicht der Dinge. Mehrfach schwört er "bei Gott", "aufrichtig", "friedlich" und "lieb" zu sein, nie Alkohol und Drogen konsumiert zu haben. Relativiert werden die Ausführungen allerdings dadurch, dass der Jordanier bereits einmal wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden ist.

Er erzählt, wie er dabei half, die islamische – nach deutschem Recht nicht anerkannte – Eheschließung zwischen seiner Schwester und dem späteren Opfer in einer Mannheimer Moschee zu organisieren. Doch schon drei Wochen nach der Zeremonie trennte sich das Paar – einvernehmlich, wie es zunächst hieß. Die Schwester habe ihm gesagt, ihr Partner habe nur mit ihr spielen und sie zum Sex zwingen wollen, so der Angeklagte. Die Frau gab vor Gericht an, sogar vergewaltigt worden zu sein. Merkwürdig: Eine Woche danach kauften die "Eheleute" eine Einbauküche.

Sie hätte vorgehabt, zu ihrem geschiedenen Mann nach Viernheim zurückzukehren, mit dem sie zwei Kinder hat, berichtet ihr Bruder. Jetzt fingen die Probleme erst richtig an. Der zweite "Gatte" wollte sich mit der Trennung offenbar doch nicht abfinden. "Er sagte mir bei einem Besuch, dass er sie liebt", berichtet der Angeklagte. Für den Fall, dass sie nicht zu ihm zurückkehre, werde er ihr das Leben zur Hölle machen und den Ruf ihrer Familie ruinieren. In diesen Tagen muss der Mannheimer auch per Handy Fotos der Frau, die sie ohne Kopftuch zeigen, zu den streng gläubigen Angehörigen nach Jordanien geschickt haben. Schließlich kam es auf Bitten des Opfers zu einer Aussprache zwischen den Männern an der Burg Windeck, die eskalierte. Der vor der Untersuchungshaft in Rüsselsheim wohnende Angeklagte sagt, er sei von dem anderen erpresst worden. Dieser habe 4000 Euro verlangt. Erst dann wolle er die Bilder löschen. Die nach westlichen Moralvorstellungen unanstößigen Aufnahmen will der Angeklagte vor der Tat gar nicht gesehen haben. Die Zahlung habe er abgelehnt.

Im Gegensatz zu seiner polizeilichen Vernehmung räumt er aber ein, mit einem Teppichmesser zugestochen haben. Zuvor habe ihn der Widersacher geschubst und sei handgreiflich geworden. Unter Tränen beteuert er, es tue ihm leid, "dass wir die Sache nicht friedlich lösen konnten". Beide rutschten im Kampfgeschehen einen steilen Waldabhang hinunter. Anschließend soll der Angeklagte mit einem Stein die Schädeldecke des Kontrahenten gebrochen haben, der nur dank einer Notoperation überlebte. Darauf geht der Angeklagte nicht ein.

> Die Sprachnachrichten:Das Gericht hörte Audiodateien mit der mutmaßlichen Stimme des Opfers. In den Nachrichten droht der Mann der Schwester des Angeklagten, ihr Bruder sei "nur der Anfang" gewesen und überzieht die Frau mit üblen Beleidigungen. Der Angeklagte erträgt es nicht und presst seine Hände gegen die Ohren. Der Ex-Mann der Schwester berichtet im Zeugenstand, der 37-Jährige versende immer noch Bilder der Frau, die sie zum Teil in Unterwäsche zeigten. Er habe sich deshalb vor sieben Wochen erneut von ihr getrennt, weil er dem psychischen Druck nicht mehr habe standhalten können. Der Mann habe erreicht, was er wollte.

> Der Oberstaatsanwalt: Reinhard Hofmann sagt, eine Mitschuld des Opfers sei nicht von der Hand zu weisen. Er glaubt jedoch dessen Angaben, dass der Angeklagte die Gunst der Stunde genutzt und mit dem Messer auf den Rivalen eingestochen habe, als dieser sich wegen eines Anrufs wegdrehte. Dass der Jordanier das Tatwerkzeug überhaupt dabei hatte, spreche für Vorsatz und ein geplantes Verbrechen. Damit sei das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt. Die schweren Verletzungen des Opfers zeugten davon, wie aggressiv der Angeklagte gewesen sein muss. Das sieht auch die Anwältin des 37-Jährigen so. Sie spricht von einer "brutalen Vorgehensweise" sowie "extremer Rücksichtslosigkeit" und fordert mindestens 20.000 Euro Schmerzensgeld für ihren Mandanten.

> Die Verteidiger:Damir von der Heiden und Michael Baitinger bitten die Kammer um ein "mildes Urteil" – wohl wissend, dass der Angeklagte kein "Unschuldslamm" ist. Er sei Bewährungsbrecher und habe jahrelang mit falschen Papieren als "Syrer" in Deutschland gelebt, um sich eine Bleibeperspektive zu sichern. Die Anwälte gehen aber im Gegensatz zur Staatsanwaltschaft von einem dynamischen Kampfgeschehen aus. Es sei nicht gesagt, dass der Angeklagte mit dem Messerstich den "Auftakt" für eine gewalttätige Auseinandersetzung gemacht habe. "Und er hatte auch keinen Plan, weshalb nur eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung infrage kommt", argumentiert von der Heiden. Baitinger ergänzt, das Opfer habe sich als Ort für die Aussprache die Windeck ausgesucht – einen entlegenen Ort mit vielen Besuchern, "von dem man schlecht wegkommt". Wenn es der Mandant tatsächlich auf einen Mord abgesehen hätte, dann wäre es doch viel naheliegender gewesen, dass der Angeklagte als Beifahrer während der Autofahrt vom Weinheimer Bahnhof zur Burgruine den Mann am Steuer zum Stopp an einer günstigeren Stelle gezwungen hätte.

Das Urteil soll am Donnerstag, 16. April, verkündet werden.