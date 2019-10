Lars Reichow kommt am 17. Oktober in die Brühler Festhalle. Foto: dpa

Brühl. (oka) Nach seinem Programm "Freiheit!" schlägt der Mainzer Kabarettist, Pianist und Entertainer Lars Reichow ein neues Kapitel auf: "Lust"! heißt sein aktuelles Programm, mit dem er am Donnerstag, 17. Oktober, um 20 Uhr in der Brühler Festhalle Station macht. Reichows Markenzeichen ist ein spritziger Mix aus Kabarett und Klavierkunst. Der "Klaviator" hat schon zahlreiche Preise eingeheimst und tritt zudem seit 2013 regelmäßig bei "Mainz bleibt Mainz" auf.

