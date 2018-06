Mannheim. (cab) Am 1. und 2. September gibt Helene Fischer Konzerte in der Mannheimer SAP-Arena. Sie kommt mit ihrer Show, die sie schon im vergangenen Oktober zeigte. Seinerzeit musste sie ihre Konzerte in Berlin und Wien absagen - wegen eines Infekts.

Diese werden im Herbst nachgeholt. Die Mannheimer Auftritte sind quasi der Abschluss der Probenphase dafür. Wer sich zur Vorfreude einhören und -sehen möchte, der kann mit der RNZ zwei DVDs der Arena-Show "Helene Fischer - Live 2017/2018" gewinnen.

Info: Wer gewinnen will, ruft an unter 0137-822/702366 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ METRO PREIS (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Helene sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Montag, 18. Juni, 13 Uhr geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Namen der Gewinner können veröffentlicht werden)