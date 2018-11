Mannheim. (RNZ) Nach fünf Jahren Bühnenabstinenz ist Oliver Pocher jetzt wieder auf Tour - als "SocialMediaBitch". Also als selbst ernanntes Miststück in allem, was Facebook, Instagram und andere so hergeben. So jedenfalls heißt das Programm, das Pocher am Freitag, 7. Dezember, um 20 Uhr im Mannheimer Capitol präsentieren wird. Außerdem hat er "Überraschungsgäste" angekündigt und schlüpft in die Rollen von Star DJ "David Baguetta", Zauberer und Illusionist "Morta Deller" sowie Hip Hop- und Rapperlegende "Straßenkobra".

Gemeinsam mit dem Publikum will Pocher Trends und Online-Phänomene klären. Dabei soll nichts und niemand vor ihm sicher sein - unter anderen auch Heidi Klum und Helene Fischer nicht. Mit etwas Glück kann man live dabei sein. Die RNZ verlost drei mal zwei Eintrittskarten.

