Von Stefan Kern

Oftersheim/Schwetzingen. Der Spannung war spürbar. In einem kleinen Nebenraum der Gaststätte "Mamma Rosa" in Schwetzingen trafen sich Vertreter der "Bürgerinitiative Wohnen und Verkehr in Oftersheim" (BI) mit Gemeinderäten und Bürgermeister Jens Geiß. Eine Konstellation mit Konfliktpotenzial. Denn gerade die Anwohner der Heidelberger Straße sind sauer über das Verkehrsaufkommen vor ihren Haustüren. Es ging dann auch schnell zur Sache. Zur Eskalation kam es aber nicht. BI-Vorsitzender Michael Stuzmann, Geiß und der überwiegende Anteil der Anwesenden rissen sich am Riemen. Es gehe, so Stuzmann, auch nicht darum, Gräben weiter aufzureißen, sondern um Lösungen für alle. Und diese seien ja im Grunde auf allen Seiten unstrittig. Eine Verkehrsberuhigung streben alle an.

Konzept im Oktober gefordert

Stuzmann erläuterte anfangs, worum es geht. In der Augen der BI sei bei der "Oftersheimer Verkehrspolitik große Ruhe eingekehrt". Was nicht für den lärmenden Verkehr gelte. Eine Verkehrszählung in der Heidelberger Straße durch BI-Mitglieder ergab am 17. September in der Zeit von 7 Uhr morgens und 19 Uhr abends fast 7000 Fahrzeuge. Hauptkritikpunkt war jedoch das städtebauliche Verkehrskonzept, das am 18. Oktober vergangenen Jahres in einem fraktionsübergreifenden Antrag gefordert worden war. Auch das Regierungspräsidium Karlsruhe würde auf solch ein Konzept warten, um Tempobegrenzungen anordnen zu können. Danach sei sieben Monate lang aber nichts geschehen, kritisierte Stuzmann. Darüber sei man in der BI sprachlos gewesen. Zu oft seien in Oftersheim verkehrspolitische Vorhaben verschleppt worden. Die Sorge hatte man jetzt wieder. Daran ändert auch wenig, dass bis Ende des Jahres zumindest ein grobes Konzept vorliegen soll.

Denn die Zeit dränge, da das Pfaudlergelände in Schwetzingen neben der Scheffelstraße ein Wohngebiet werden solle. Das könne für die Heidelberger Straße weitere Belastungen mit sich bringen, so Stuzmann. Außerdem sei die Kassenlage der Gemeinde gut. Die Mittel für die Gestaltung der Verkehrspolitik seien also da. Zwar sei es erfreulich, dass die Gemeinde nun eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage kaufe, so der Vorsitzende. Vielleicht bekomme man so das Problem der nächtlichen Raser in den Griff. Der entscheidende Punkt war für Stuzmann jedoch der Zeitplan für das Verkehrskonzept als Grundlage für die Verkehrsberuhigung. Also sagte er zu Geiß: "Wir erwarten, dass Sie liefern."

Der Bürgermeister zeigte für die Forderungen Verständnis. Man sei ja auch auf dem Weg und habe ein geeignetes Ingenieurbüro beauftragt. Das zu finden, sei aber nicht so leicht gewesen. Aber bei allen Wünschen gebe es rechtliche Bestimmungen. Die müsse man beachten, auch wenn sie nicht immer leicht zu verstehen seien, räumte Geiß ein.

Zweifel hatte er aber daran, dass das Verkehrsaufkommen ständig steigt. Auch der Bürgermeister hatte dazu Zahlen dabei. Eine Verkehrszählung aus dem Jahr 2002 sei in der Heidelberger Straße auf 10.300 Fahrzeuge gekommen - bei damals weniger Einwohnern. Prognosen seien damals von einer Zunahme auf über 12.000 Autos ausgegangen. Angesichts dessen seien 7000 Fahrzeuge zumindest kein Rückschritt, so Geiß. Er ließ das beauftragte Ingenieurbüro jetzt wieder zählen, und zwar fast einen Monat lang. Im Schnitt kamen dabei 9000 Fahrzeuge pro Tag raus. 98,5 Prozent dieser Fahrzeuge seien 54 Stundenkilometer oder langsamer gefahren, so Geiß. Trotzdem bestehe kein Zweifel am Handlungsbedarf. Ende des Jahres, versprach Geiß, werde das Grobkonzept stehen. Im Frühjahr berate der Gemeinderat darüber, und auch die Öffentlichkeit werde informiert.

Gedämpfte Erwartungen

Zugleich dämpfte Geiß aber auch die Erwartungen. Die Heidelberger Straße sei nun mal eine zentrale Erschließungsstraße, und das werde sich auch nicht ändern. Und eine Garantie, dass das Regierungspräsidium auf Grundlage des Konzepts einem generellen Tempolimit von 30 Stundenkilometern zustimmt, gebe es nicht.

Auch die Frage nach einer Ampel oder einem Kreisverkehr an der Kreuzung Scheffelstraße und Heidelberger Straße brannte der BI unter den Nägeln. Bis dato ging sie von einem Kreisel aus. Geiß brachte die Lichtsignale ins Spiel. Gerade wenn das Pfaudlerareal erschlossen sei und mehr Autos über diesen Bereich rausfahren, könne ein Kreisverkehr für Rückstaus weit in die Heidelberger Straße hinein sorgen. Noch so eine Frage, die an diesem Abend unbeantwortet blieb. So waren am Ende nicht alle zufrieden. Aber zumindest war man sich in der Sache einig: Das Tempo der Autos muss runter und der Verkehr besser verteilt werden. Und zumindest der Zeitplan für das Verkehrskonzept steht.