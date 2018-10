Eppingen/Heilbronn. (cab/guz) Gut drei Monate nach der Verbrühung eines Mädchens in einem "Hexenkessel" beim Nachtumzug in Eppingen hat die Polizei ihre Ermittlungen beendet. "Die Akten wurden an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet", sagte gestern ein Polizeisprecher. Gegen 19 Mitglieder der "Hexengruppe" aus Kraichtal im Kreis Karlsruhe, die an dem Vorfall Anfang Februar beteiligt war, liegen demnach Anzeigen vor.

"Es geht um schwere Körperverletzung und unterlassene Hilfeleistung", sagte der Sprecher. Aber: "Die schweigen alle." Die Staatsanwaltschaft in Heilbronn prüfe nun, ob noch weitere Schritte nötig seien oder ob Anklage erhoben werde.

Seit 16 Jahren gibt es den traditionsreichen Nachtumzug, einen der Höhepunkte der Fastnachtskampagne in Eppingen und in der Region. Über 80 Gruppen sind immer am Samstag vor dem "Fasnetswochenende" dabei. Die Nähe zwischen den Akteuren und ihren Zuschauern am Wegesrand macht das besondere Flair aus. Ebenso wie Fackeln, Feuer und dampfende Kessel im Zug.

Organisiert wird dieser stets von den beiden örtlichen Hexenzünften und dem Eppinger Verkehrsverein, und nie war etwas Schlimmes passiert. Bis zum 3. Februar. Die junge Frau stand am Zugweg, als sie von anderen Zuschauern - nur so zum Spaß - plötzlich an die vorbeiziehende Hexenzunft übergeben worden sein soll, die einen großen, dampfenden Topf dabei hatte. Was danach genau geschah, war zunächst nicht ganz klar. Erst hatte die 18-Jährige der Polizei gesagt, dass sie bis zu den Knien im heißen Wasser gestanden habe. Dann stellte sich heraus, dass sie wohl über den dampfenden Kessel gehalten wurde. Dieser stand auf einem Wagen zum Ziehen und wurde von einem Holzofen erhitzt. Danach soll sich niemand mehr im Zug um die Verletzte gekümmert haben. Was auch immer sich genau zutrug: Die 18-Jährige erlitt so schwere Verbrühungen, dass sie wochenlang in einer Spezialklinik in Stuttgart behandelt werden musste und zunächst nicht vernehmungsfähig war.

Zur Identität der Beteiligten konnte sie später keine Angaben machen, weil sie die Personen unter ihren Hexenmasken nicht erkannte. Oft tragen die Mitglieder von Hexenzünften Nummern, damit man sie identifizieren kann. Die Gruppe, gegen die ermittelt wurde, hatte keine. So hatte die Polizei in Eppingen die Bevölkerung nach dem Zwischenfall um Fotos und Videos vom Fastnachtsumzug gebeten, um sie gegebenenfalls als Beweismaterial auswerten zu können. Während die Ermittler ihre Arbeit aufnahmen, machte sich bei der Stadt und den Veranstaltern Frust breit.

Der Nachtumzug an sich wurde in Frage gestellt. Auch von Oberbürgermeister Klaus Holaschke: "Ich kann auch heutiger Sicht nicht sagen: ’Ja, es geht weiter’." Aber eine endgültige Entscheidung sollte in der laufenden Kampagne nicht fallen. Zunächst stand die Aufarbeitung des Geschehens an. Stadtsprecher Sönke Brenner hielt es allerdings für ausgeschlossen, dass es jemals wieder heißes Wasser im Zug geben wird. Es gebe auch andere Raucherzeuger. Während sich Polizei und Verantwortliche anfangs zurückhielten mit Schuldzuweisungen an eine bestimmte Gruppe, richtete sich der Zorn in den Sozialen Medien gegen die Eppinger Hexenzünfte. Posts und Chats waren zum Teil so heftig und rechtlich grenzwertig, dass sich die Polizei auch damit beschäftigen musste. Umso dringender war der vergebliche Wunsch, dass sich die Verursacher melden. Und Zunftmeister Bernd Henke erinnerte an das ungeschriebene Gesetz der Fastnachtshexen "Mach’ nichts mit Maske, was du nicht auch ohne Maske tun würdest". Wer genau dieses Gesetz dieses Jahr im Eppinger Nachtumzug missachtet hat, muss sich noch herausstellen.