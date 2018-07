Zum zweiten Mal binnen vier Wochen brannte die gleiche Parkbank in Oftersheim. Foto: Feuerwehr

Oftersheim. (sbl) Feuerwehrkommandant Rüdiger Laser sitzt am Dienstagabend im Gemeinderat, als er über das digitale Alarmsystem der Ladenburger Leitstelle angepiepst wird: An der Rollschuhbahn nahe des Naturschutzgebiets steht eine Parkbank lichterloh in Flammen.

"Wir können von Glück reden, dass das Gehölz im Hintergrund überwiegend grünes, feuchtes Laub ist." Ausgedörrtes Gestrüpp oder gar Nadelpflanzen hätten umgehend Feuer gefangen. "Wenn dann noch Wind dazukommt, dauert es bloß Sekunden."

Das weiß eigentlich jeder. Doch besagte Parkbank stand vor etwa vier Wochen schon mal in Brand. Sie sei deshalb erst instandgesetzt worden, berichtet Laser: "Die Stützen sind aus Beton und die Sitzfläche aus recyceltem Kunststoff."

Für den Kommandanten ist in beiden Fällen klar: "Das war Brandstiftung, sinnloser Vandalismus." Die Einsatzkräfte hätten um den Brandort viel Müll und vor allem Glasscherben gefunden. Überbleibsel einer Feier? Tagsüber säßen dort vor allem ältere Menschen, weil die Laubbäume Schatten spenden.

Abends wird der Ort zum "Treffpunkt für Jugendliche", wie der Kommandant beschreibt. Die Fahrlässigkeit stört ihn am meisten. Als "extrem angespannt" bezeichnet er aktuell die Brandgefahr, bei Temperaturen von über 35 Grad könnten sich ausgedörrte Flächen sogar selbst entzünden.

Ob eine Situation wie in Griechenland eintreten könne, werde er oft gefragt. Dort haben tagelange Feuerstürme mindestens 80 Menschen das Leben gekostet, wie mehrere Medien berichteten. "Jein", lautet Lasers Einschätzung. "Im Rhein-Neckar-Kreis eigentlich nicht." Zu gut und ausgeklügelt sei die Vernetzung über die zentrale Leitstelle, und es gebe genügend Feuerwehrwachen im gesamten Gebiet verteilt. Anders aber stelle sich die Situation in Bayern oder Brandenburg dar. "Die vielen Steppen und vor allem auch die dünne Besiedlung - wie gesagt, manchmal dauert es nur Sekunden, und die Flammen sind nicht mehr aufzuhalten", berichtet Laser.

Ob die Oftersheimer Parkbank in Zukunft verschont bleibt? Der Kommandant kann sich nur wiederholen. "Wir sind mit den Kollegen der Polizei am Dienstag mal die nähere Umgebung abgelaufen. Der ganze Boden ist staubtrocken. Die Situation ist gefährlich."

An Bürger, die unterwegs irgendwo ein Feuer entdecken, richtete er noch einen Appell: "Selbst wenn Leute das Feuer austreten können - bitte hinterher die Feuerwehr rufen." Er erinnert sich an den verheerenden Brand im Hardtwald vor rund 15 Jahren, als die Feuerwehr selbst vier Tage später noch Glutnester entdeckte.