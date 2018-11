Gemeinsam sind die Zwillinge die Band Used: Dario Klein am Klavier und Marco Klein am Bass. Foto: Lenhardt

Von Marco Partner

Hockenheim. Zwillingen wird gemeinhin nachgesagt, dass sie ein unsichtbares Band eint. Bei den Brüdern Marco und Dario Klein aus Hockenheim geht die innere Verbindung sogar so weit, dass sie eine Band gründeten, durch die USA tourten und gemeinsam ihr Studium hinschmissen. "Used" lautet der Bandname der beiden 31-Jährigen. Dabei klingt ihre Musik alles andere als gebraucht und abgenutzt.

Optisch sind die eineiigen Zwillingsbrüder kaum zu unterscheiden. Ein freundliches, warmes Lächeln, schlaksige Figur, wuschelige blonde Haare. Marco ist der ältere, wenn auch nur eine Minute. "Wir sind beide eher zurückhaltend und schüchtern", sagt er. Und es ist wohl der Rückhalt des jeweils anderen, der ihnen den Mut und die Kraft gibt, vor einem Publikum zu spielen. "Ich weiß nicht, ob ich mich allein getraut hätte, auf die Bühne zu gehen", gibt Dario zu.

Die gemeinsame Begeisterung für die Musik fängt schon in der frühen Kindheit an. Mit sechs Jahren erhalten sie Geigenunterricht, als Teenager greifen sie zur Gitarre. Doch als im Jahr 2000 die erste Bandgründung im Raum steht, müssen weitere Instrumente her. Das sonst so unzertrennliche Brüder-Gespann musste sich zumindest ein bisschen in verschiedene Richtungen bewegen. "Irgendwann kristallisierte sich heraus, dass Marco besser am Bass ist", erklärt Dario. Bei ihren Konzerten schlüpfen sie aber gerne mal in die Rolle ihres nahezu identischen Spiegelbilds. Sehr zur Freude des Publikums, dass den Trick meist aber recht schnell durchschaut.

Ihre Musik ist stark an den Sechziger Jahren orientiert. "Wir mögen die Harmonie, das Handgemachte und natürlich, dass die Lieder damals meist zweistimmig sind", betont Marco. Also wie gemacht für Zwillinge, die ihre Songtexte meist auf Englisch schreiben. Ihre großen Idole hängen in der gemeinsamen WG am Kühlschrank. Eins, zwei, drei, vier Pilzköpfe, die sich trotz gleicher Frisur doch nicht ums Haar ähneln: die Beatles. Die Faszination für die Fab Four fing schon vor der Grundschule an. "Ich weiß, dass wir bei Autofahrten bei Beatles-Songs mitgesungen haben, auch wenn wir kein Wort verstanden", erinnert sich Dario. Als ihr Onkel Wind davon bekommt, schenkt er ihnen eine Kassette mit den Hits von Lennon, McCartney und Co. Mit welchem Beatle sie sich am ehesten identifizieren? George Harrison, sagen beide unabhängig voneinander.

Die Liverpooler Jungs lösten in den USA eine Beatlemania aus, auch die Hockenheimer Jungs waren in Amerika: 2009 im Rahmen ihres Popakademie-Studiums. "Wir waren als Singer/Songwriter eingeschrieben und spielten mit Steve Kimock oder Fran Smith Jr. von The Hooters", sagt Marco. Auch in New York und Philadelphia traten sie auf. Wieder zurück in Deutschland standen sie vor der Wahl: Studium fortsetzen und von der Musikkarriere träumen - oder den direkten, riskanteren Weg gehen.

Und wieder bestärkten sich die Zwillinge gegenseitig. Gemeinsam brachen sie das Studium ab und leben seitdem von der Musik. Sie geben Konzerte, spielen in Pubs und auf Hochzeiten, aber immer noch gerne in engen Gassen auf der Straße. "Jeder für sich allein hätte diesen Schritt vielleicht nicht gewagt. Wir sind eigentlich fast immer einer Meinung und müssen über vieles gar nicht erst reden. Nicht bei allen Zwillingen ist es so harmonisch wie bei uns", weiß Dario.

Zu ihrem Song "Something that You Said" haben sie vor kurzem ein Musikvideo gedreht. Zu sehen sind beliebte Heidelberger Schauplätze wie das Schloss, die Neckarwiese oder die Thingstätte. Mit dabei ist Musikerkollegin Marlene, um die Love-Story mit offenem Ende auch richtig in Szene zu setzen. Am 15. Dezember soll der nächste Clip zu "Hold on to the Good Times" erscheinen. Nur ein paar Mal trat Dario ohne seinen Bruder auf. "Aber es hat sich irgendwie komisch angefühlt. Es war nicht das Gleiche, nicht vollständig", sagt er. Und weiß, dass es Marco ganz genauso geht.

Info: Am Samstag tritt Used beim Rauenberger Wintergroove in der Kulturhalle Rauenberg (Dambach-la-Ville-Straße 4) auf. Beginn ist um 19 Uhr. Am Freitag, 7. Dezember, sind sie um 17.30 Uhr auf dem Wieslocher Weihnachtsmarkt zu erleben und am Freitag, 14. Dezember, gastieren sie um 20 Uhr im Schick & Schön in Mannheim (S 2,3).