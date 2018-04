Von Stefan Kern

Hockenheim. Wenn es der Menschheit in den kommenden 20 bis 30 Jahren nicht gelingt, die Kohlendioxyd-Emissionen deutlich zu senken, drohen in vielen Regionen dieser Erde katastrophale Entwicklungen. Überschwemmungen und Dürren werden Millionen Menschen auf die Flucht zwingen. Und vielen Tieren wird der Lebensraum genommen. Neu ist das alles nicht. Und trotzdem entwickelt diese Worte mehr Wucht als sonst. Stammen sie doch von der neunjährigen Lia. Konzentriert und sehr eindrücklich beschreibt sie die Folgen des Klimawandels, die im Unterschied zu den Erwachsenen ihre Zukunft tatsächlich betreffen werden. Für viele Erwachsene umfasse Zukunft die nächsten 20 Jahre. Für Kinder seien die Jahre 2050 bis 2100 dagegen echte Lebenszeit. Heißt für Lia im Unterschied zu vielen Erwachsenen, die das Problem Klimawandel eher abstrakt betrachten, dass der Klimawandel bis hin zur Überlebensfrage darüber bestimmt wie wir Leben können. "Die Folgen des Klimawandels können für uns sehr ernst werden. Wir müssen ihn stoppen"

Es sind erst wenige Monate vergangenen, seit Lia und ihre zehnjährige Freundin Sophia vom Projekt "Plant for the Planet" erfuhren. Ihr Vater erzählte davon und sie habe "sofort Feuer gefangen". Entstanden ist die Bewegung im Jahr 2007. Damals war der neunjährige Felix Finkbeiner gerade mit einer Hausaufgabe zum Klimawandel beschäftigt und stieß bei seinen Recherchen auf Wangari Maathai aus Kenia, die in 30 Jahren 30 Millionen Bäume pflanzte. Felix wollte ihr folgen. Schon ein Jahr später war "Plant for the Planet" eine weltweite Bewegung mit dem Versprechen, dass Kinder in jedem Land der Erde eine Million Bäume pflanzen sollen. Das ist kein Allheilmittel gegen den Klimawandel. Aber es verschafft den Menschen Zeit. "Denn jeder Baum", weiß Lia, "entzieht der Atmosphäre pro Jahr rund zehn Kilogramm CO2 und produziert Sauerstoff."

Lia geht in die dritte Klasse der Hartmann-Baumann-Grundschule und weiß erstaunlich viel über Ökologie. Das Thema hat sie gefesselt. Und so hat schon einiges in Bewegung gesetzt. Ganz zentral ist dabei der Verkauf der "Guten Schokolade". Verbirgt sich dahinter doch ein ganzes Bündel von Ideen und Projekten. Mit dem Kauf der Schokolade fördere man unter anderem eine gigantische Baumpflanzaktion in Mexiko, unterstützt Maßnahmen, die den gesamten Herstellungsprozess klimaneutral gestalten sollen und sorgt für eine faire Bezahlung der Produzenten, erzählt sie. Lia hat begonnen die Zusammenhänge zu durchdringen und will ihr Verhalten daran ausrichten. Einer dieser Zusammenhänge ist die globale Ungleichverteilung. Die führe dazu, dass unter dem Klimawandel vor allem die leiden, die kaum etwas dazu beigetragen haben. Lia, die mit Sophia zusammen seit wenigen Tagen den Titel "Botschafterin für Klimagerechtigkeit" trägt, erzählte von einem sehr eindrucksvollen Spiel. Dabei mussten sie im Rahmen eines Akademie-Tags auf einer Weltkarte Bonbons und Luftballons verteilen. Bonbons standen dabei für Wohlstand und die Ballons für CO2-Emissionen. Das Bild, das entstand schockierte das Mädchen. "In Bangladesch sind die Menschen sehr arm, sie tragen fast nichts zum Klimawandel bei und trotzdem werden sie mit am meisten unter seinen Folgen zu leiden haben. Das ist nicht fair. Jeder kann etwas tun, und es macht einen Unterschied."

Für Sophia und Lia heißt das weiter den Verkauf der "Guten Schokolade" fördern, Spenden sammeln, Bäume pflanzen und vor allem das Thema immer wieder öffentlich machen. Bei einem Supermarkt fand lief bereits die erste Verkaufsaktion und noch im April soll eine weitere stattfinden. Schon fest steht ein Auftritt zum Hockenheimer Frühlingsfest am Sonntag, 22. April. Dabei wird es neben vielen Informationen am Stand des Hockenheimer Marketingvereins auch "Gute-Schokoladen-Eis" geben, das Marco Ferreira (Eiscafé Italia) auf Initiative der beiden Botschafterinnen für Klimagerechtigkeit anbietet.

Drei Tage später, am Mittwoch, 25. April, wird auf dem Gelände der Hartmann-Baumann-Grundschule ein Baum gepflanzt. Und bereits am 11. April nehmen die beiden "Plant for the Planet"-Repräsentantinnen bei der SAP eine Spende über 25.000 Euro entgegen und pflanzen gemeinsam mit Vertretern der Walldorfer IT-Schmiede einen Baum. "Man sieht", sagt Lia stolz, "Engagement macht einen Unterschied."