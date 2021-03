Von Peter Wiest

Ludwigshafen/Schwetzingen. Sänger, Komponist, Bandmitglied, Solist, Musicaldarsteller, Jurymitglied bei Musikwettbewerben, Leiter von Songwriting-Seminaren, Conférencier und Moderator bei Talk- und Gesangsshows und nicht zuletzt sogar Poet und Autor ebenso spannender wie origineller Erzählungen: Es ist ein breites Spektrum an kreativen künstlerischen Tätigkeiten, das Ulrich Zehfuß vorweisen kann. All diesen ist er in den zurück liegenden Jahrzehnten wiederholt gerecht geworden; dabei hat er sich auf unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern profiliert und immer wieder neue Fans und Anhänger gefunden.

Die meisten schätzen ihn allerdings als Singer-Songwriter – zumal er gerade in den letzten Jahren immer wieder Lieder geschrieben und gesungen hat, die durch ihre eigenwilligen und prägnanten Texte ebenso begeistern, wie durch ihre einprägsamen Melodien, welche die eine oder andere zum Ohrwurm werden ließen. Letzteres gilt insbesondere für das neue Album "Erntezeit", welches gerade erschienen ist und mit dem er sich endgültig profiliert hat als einer der Großen in der deutschen Musikszene.

Der 1973 in Ludwigshafen geborene und in Speyer aufgewachsene Ulrich Zehfuß blickt mittlerweile auf eine vielfältige und unterschiedliche musikalische und künstlerische Karriere zurück, die vor über drei Jahrzehnten begann, als er mit 17 Jahren erstmals als Sänger der Band BUNT auf Konzertbühnen stand. Diese gehörte ab den 1990er Jahren zu den bekanntesten Gruppen im Südwesten, trat auch in Frankreich, Polen und Italien auf und war wiederholt im Radio zu hören und im Fernsehen zu sehen. Gleich dreimal erhielt BUNT eine Auszeichnung von der Jury des Bundeswettbewerbs Treffen Junge Musikszene in Berlin – bei dem Zehfuß dann tatsächlich später selbst Jurymitglied wurde und wo er bis heute Songwriting-Seminare gibt.

Auch wenn er mit BUNT bis zur Auflösung der Gruppe 2006 immer wieder unterwegs war: Ulrich Zehfuß genügte dies nicht, und er unternahm permanent Ausflüge in andere künstlerische Bereiche. Bereits 1991 wurde er Schüler von "Sago", der Poetenschule des 2015 verstorbenen Schriftstellers, Kabarettisten und Liedermachers Christoph Stählin. Parallel zur Arbeit mit seiner Band absolvierte er eine Ausbildung zum Musicaldarsteller und stand 1995 im Mannheimer Rosengarten und später in der Hockenheimer Stadthalle bei Richard Gepperts "Human Pacific" auf der Bühne, was damals auch den Anfang der Karriere von Xavier Naidoo markierte. Um die Jahrtausendwende folgte ein längerer Ausflug ins Schreiben: Zehfuß verfasste diverse Hörspiele, Drehbücher und auch Gedichte.

Hintergrund Steckbrief Name: Ulrich Zehfuß Bands: Bis 2006 BUNT, seitdem überwiegend Solo-Auftritte. Instrumente: Stimme, [+] Lesen Sie mehr Steckbrief Name: Ulrich Zehfuß Bands: Bis 2006 BUNT, seitdem überwiegend Solo-Auftritte. Instrumente: Stimme, Gitarre. Musikalische Kooperationen: Dota Kehr, Matthias Binner, Stephan Bienwald, Claudia Fink, Christina Lux, Stefan Noelle, Luis Schwamm, Sebastian Krämer, Marie Diot, Mathias Kiefer Solo-Alben: "Dünnes Eis", erschienen 2016. "Erntezeit", erschienen am 26. Februar 2021 auf Sevenarts-Music. Alben mit BUNT: Bunt I (Schnoog Records, 1993); Bunt II (1995), Aufbruch (1996); Der Weg (1998, alle K&K Verlagsanstalt); Es Echte (2002); Man gehört einfach dazu (2004, beide LBT-Records). Musikstil: Liedermacher/Deutschsprachiger Sänger/Songwriter, Pop Livekonzerte: Derzeit wegen Corona keine. Nächste geplante Veranstaltung in der Reihe "Ulis Wohnzimmer" mit anderen Künstlern am 14. April in Schwetzingen in der Wollfabrik. Kontakt: post@zehfuss.de Homepage: www.zehfuss.de

[-] Weniger anzeigen

Dennoch stand und steht bei ihm weiterhin die Musik im Vordergrund. Nach der Auflösung von BUNT 2006 widmete er sich zunächst dem Komponieren, war als Dozent für Songwriting an der Mannheimer Popakademie tätig, gab auch Workshops – und stand dann ab 2009 wieder auf der Bühne mit Solo-Auftritten. Sieben weitere Jahre sollte es dauern, bis das Album "Dünnes Eis" erschien und endgültig das Eis brach für den Musiker Ulrich Zehfuß. Von der Jury der deutschen Liederbestenliste wurde es zum Album des Monats gekürt und der Künstler damit endgültig in die erste Liga der deutschen Liedermacher katapultiert.

Seine Songs seien "Versuche, gültige Versionen von Antworten auf die Frage zu finden warum wir alle hier herumrennen, was uns antreibt und was das Ganze soll", sagte Zehfuß unlängst im Interview zum aktuellen Album "Erntezeit", das vor zwei Wochen heraus kam und gleich nach dem Erscheinen Platz 16 der Deutschen Liederbestenliste erreichte. Es gilt als sein bisheriges Meisterwerk, das musikalisch die Genregrenzen zwischen Pop, Rock und Liedermachen überschreitet und diverse Stile vermischt. Thematisch geht es in den insgesamt 14 Liedern darum, dass "wir jetzt das ernten, was wir gesät haben", wie es der Sänger selbst ausdrückt: "Erntezeit kann natürlich auch Missernte bedeuten, wenn man das erntet, worum man sich nicht gekümmert hat". Auch insofern passt das Album ausgezeichnet in die Zeit und ist das, als was es sein Macher konzipiert hat: "Ein Moment der Erkenntnis".

Liveauftritte hat Ulrich Zehfuß für die kommenden Wochen zunächst noch nicht vorgesehen. Sobald es wieder möglich ist, will er das neue Album auch auf der Bühne vorstellen. Songs daraus werden wahrscheinlich bereits am 14. April in der Schwetzinger Wollfabrik zu hören sein, wenn er im Rahmen seiner Reihe "Uli’s Wohnzimmer" als Gastgeber mal wieder andere Musiker und Künstler trifft.