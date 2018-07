Rhein-Neckar. (mare) Alle Blicke richteten sich bei Einbruch der Dunkelheit zum Himmel. Alle wollten ihn sehen. Den Blutmond. Und nach bangem Harren konnten Viele vielerorts tatsächlich das Spektakel totale Mondfinsternis verfolgen und genießen.

Auf der RNZ-Facebook-Seite teilten die Leser fleißig ihre Erlebnisse ... und eine Auswahl ihrer Schnappschüsse vom Blutmond gibt es in der Fotogalerie zu sehen gibt.

Zunächst hieß es aber: Warten. "Noch nicht in Sicht", lauteten einige Kommentare. Und manche hatten schon böse Vorahnungen: "Jede Nacht blendet mich der Mond durch das offene Fenster und heute Nacht wo es mal was zu sehen gibt... Lässt er sich nicht blicken", schrieb eine Nutzerin. Und ein weiterer Leser ergänzte: "die ganze Woche hing er über meinem Fenster und ausgerechnet heute nix drin."

Manche hatten aber tatsächlich Pech: "Jetzt grinst mir der Mond wieder voll ins Gesicht und wird mich mal wieder am Schlafen hindern, aber vorhin, als er Blutrot war, hat er sich nicht mal in der Bahnstadt blicken lassen - zumindest nicht da, wo ich war (auf die Menschenmassen auf der Pfaffengrunder Terrasse hatte ich keine Lust)", schrieb eine Userin. Und eine weitere ergänzte: "War bei mir auch so, jetzt um 2.33 Uhr, nachdem das Spektakel vorbei ist, lässt er sich frech wieder blicken."

Doch viele bekamen den Blutmond zu sehen - wenn manche auch anders als gehofft: "Wir sind über 1 Stunde durch die Gegend gefahren um ne gute Stelle zu finden. Jedoch aber wäre der beste Blick direkt aus dem Wohnzimmer Fenster gewesen", lacht ein Nutzer.

Natürlich gab es einige Scherzkekse, die sich etwa ein Ei in die Handfläche legten ... oder einfach einen roten Mond auf ein Blatt Papier malten. Kann man mal machen.

Andere teilten ihren teils begeisterten Eindrücke vom Spektakel. Und zwar weit über die Grenzen der Region hinaus. So meldeten sich User aus Angelbachtal, Buchen und Bautzen ebenso wie etwa aus Heidelberg, Haßmersheim, Nußloch, Plankstadt, Obrigheim, Eging am See, München ... und aus Kroatien oder der Türkei.

Dabei tauschten sich die Facebook-User auch aus, fragten etwa, aus welcher Richtung man den Mond sieht oder beschrieben, wie sich die Mondfinsternis entwickelt. Das Spektakel brachte aber ein kurzer Kommentar eines Users auf den Punkt: "Ja man sieht es", schrieb er. Und packte einen Sonnenbrillen-Smiley hinten dran.

Es war also definitiv ein denkwürdiger Abend, der viele umgetrieben, beeindruckt, berührt hat. Also dann, wie eine Leserin anmerkte: "Das nächste Mal in 150 Jahren."