Mosbach-Neckarelz/Rhein-Neckar. (kaz) Kein Training, keine Spiele – die Corona-Pandemie hat auch den Amateurfußball fest im Griff. Lediglich acht Begegnungen konnte die Spielvereinigung (SpVgg) Neckarelz seit Anfang September in der Verbandsliga Baden absolvieren. "Wir hoffen darauf, dass der Ball in unserer Liga wieder ab Februar 2021 rollen kann", sagt SpVgg-Präsident Thomas Ulmer.

Im Rahmen der Heimspiele wurden bisher auch die Fotos für den beliebten Jahreskalender der Spielvereinigung angefertigt und die schönsten erfassten Spiel- und Torszenen darin präsentiert. "Angesichts von nur vier Heimspielen und einer damit natürlich sehr begrenzten Auswahl an Fotos, hatten wir schweren Herzens bereits mit dem Gedanken gespielt, auf einen Jahreskalender 2021 zu verzichten", sagt Ulmer.

Dann sei allerdings Matthias Busse, der den Verein seit Jahren ehrenamtlich fotografisch begleitet, auf die Idee gekommen, ein "Corona-Shooting" mit den Fußballern zu machen. Trainer und Mannschaft seien davon sofort begeistert gewesen.

Matthias Busse (hinten, stehend), Petra Ulmer und Thomas Ulmer präsentieren den Jahreskalender 2021 der Spielvereinigung Neckarelz. Foto: Busse

"Da es untersagt war, das Elzstadion zu betreten, fand das Fotoshooting auf einem nicht gesperrten Bolzplatz statt. Dabei wurde unter anderem darauf geachtet, dass alle Beteiligten Abstand halten und einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Zudem kamen die Spieler zeitversetzt. Es wurden insbesondere Einzelbilder gemacht, nie waren für ein Bild mehr als zwei Personen in Aktion", erzählt der Präsident.

Für seine Motivauswahl ließ sich Busse zunächst von Alltagssituationen inspirieren: "Es war klar, dass die Atemschutzmaske und die Hygienemaßnahmen dominieren werden. Zum ersten Mal haben wir auf dem Cover auch nicht das Mannschaftsbild, sondern einen Fußball mit Maske, die ihm ein Gesicht gibt, und der den Betrachter trotz dieser schwierigen Zeit anlacht. Dieses Jahr ist angesichts der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Herausforderungen anders, und daher ist auch unser Kalender anders", sagt Busse.

So findet man unter den vielfältigen Motiven den typischen "Corona-Gruß", einmal mit dem Ellenbogen und einmal mit dem Fuß, den sich die Menschen in diesem Jahr angeeignet haben. Die Spieler werden in verschiedenen Situationen gezeigt, wie beispielsweise beim kontaktlosen Fiebermessen an der Stirn, eine Prozedur, die bei Profifußballspielern mittlerweile vor jedem Training Pflicht ist.

Und wie trägt man die Maske nun richtig? Das Kalenderbild des Monats November zeigt hierbei mit einem Augenzwinkern, wie man es gerade nicht machen sollte: Maske am Kinn, Maske nicht über der Nase oder nur lässig am Ohr baumelnd, als Piraten-Augenmaske oder als gemütliche Schlafmaske – diese Trageweisen sind alle nicht Corona-konform und werden hier auf unterhaltsame Weise anschaulich dargestellt. Ihren Humor haben die Spieler, wie man erkennen kann, trotz der aktuellen schwierigen Situation nicht verloren.

"Es ist einfach wichtig, darauf zu achten, sich und andere durch das richtige Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zu schützen. Ob beim Fußball oder bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie: Teamgeist und Teamplay sind entscheidende Faktoren", betont Busse. Weitere Motive sind unter anderem sechs SpVgg-Mund-Nasen-Schutzmasken, die zum Trocknen an einer Wäscheleine aufgehängt sind, sowie die Desinfektion der Hände. Die beiden SpVgg-Torhüter fassen den Ball auch nicht mit ihren Torwart-, sondern mit Einmalhandschuhen an.

SpVgg-Präsident Thomas Ulmer und seine Frau Petra Ulmer freuen sich über das Ergebnis des Kalenders: "Wir wünschen allen Fußballfans viel Freude mit unserem Jahreskalender 2021 und hoffen zugleich, dass er in dieser besonderen Form einmalig bleiben wird."

Die Fußballschuhe hat man bei der SpVgg Neckarelz jedenfalls nicht an den Nagel gehängt, sondern sie baumeln, wie auf dem Bild für den Monat Juni zu sehen ist, locker um den Hals der Spieler. Die Botschaft ist klar: Wir sind immer einsatzbereit, sobald es wieder losgehen kann.

Info: Den neuen Jahreskalender der SpVgg Neckarelz gibt es bei der RNZ-Geschäftsstelle in Mosbach, die Abholung ist kontaktlos möglich.