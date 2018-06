In der Eichendorffstraße hat sich vor circa zwei Wochen ein Arbeiter beim Sturz in eine Baugrube tödlich verletzt. Foto: Priebe

Oftersheim. (sbl) Walter Triebskorn ist immer noch fassungslos. "Wir sind zehn Mitarbeiter, das ist unsere Mannschaft. Deswegen nimmt uns sein Tod immer noch mit." Triebskorn ist aufgeregt, wenn er an den Morgen des 30. Mai zurückdenkt. An jenem Mittwoch ist ein langjähriger Mitarbeiter des Brühler Familienbetriebs in eine Baugrube gestürzt. Der 61-Jährige hatte sich dabei so schwer am Kopf verletzt, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus verstarb.

"Es kann auch immer noch keiner verstehen, dass er sich bei dem Sturz so schwer verletzt hat." Denn entgegen einiger Medienberichte sei die Baugrube nicht mehrere Meter, sondern nur 1,50 Meter tief gewesen. Hinzu kommt, dass die Baustelle für das Unternehmen so gut wie beendet war.

Die Arbeiter hatten in der Oftersheimer Eichendorffstraße ein Kellergeschoss hergestellt, auf das beizeiten ein Holzhaus gebaut wird. Am Tag vor dem Unfall haben sie die Kellerdecke betoniert.

Dann sollten an jenem Mittwoch letzte Isolierungsarbeiten beginnen, um 8 Uhr war ganz normal Arbeitsbeginn: Drei Arbeiter fuhren nach Oftersheim, um den Auftrag zu Ende zu bringen. Sechs Minuten später setzte der Vorarbeiter bereits den Notruf ab. "Keiner hat’s gesehen", schildert Triebskorn die Ereignisse. Er selbst sei eigentlich schon pensioniert und nur noch beratend tätig.

Doch nachdem er von dem Vorfall hörte, ist er sofort zur Baustelle in die Eichendorffstraße gefahren. Dorthin kamen auch Feuerwehren, die Notfallseelsorge und das Gewerbeaufsichtsamt, das seither mit der Aufarbeitung des Falls ebenso beschäftigt ist wie die Staatsanwaltschaft. "So etwas passiert nicht nur jungen Leuten, sondern auch alten Hasen", erklärt Amtsleiter Norbert Kunz auf RNZ-Anfrage. Die Anzahl tödlicher Arbeitsunfälle wie diesem liege jährlich etwa im unteren zweistelligen Bereich.

Und auch wenn es keine Statistik gebe: Kunz’ Einschätzung ist, dass es häufig Leute trifft, die kurz vor der Pensionierung stehen. "Das kann ich nicht belegen, aber diese Fälle bleiben in Erinnerung. Weil sie einem nahegehen." Das Gewerbeaufsichtsamt prüft als Arbeitsschutzbehörde, ob alle Sicherheitsregeln am Arbeitsplatz eingehalten wurden. So gehe man etwa der Frage nach, ob der Verunglückte einen Helm trug, und wenn nicht, wieso. Im Todesfall wird auch automatisch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet.

Die amtlichen Routineverfahren sind nötig - doch Triebskorn wünscht sich, dass seine Belegschaft die Trauer überwindet. Die Isolierungsarbeiten in der Eichendorffstraße soll jetzt ein anderes Mitarbeiter-Team des Betriebs fertigstellen.