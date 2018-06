Von Alexander Albrecht

Frankenthal/Lambrecht. Sie sollen zwei Bewohnerinnen eines Seniorenheims im südpfälzischen Lambrecht umgebracht, eine weitere fast getötet, mehrere Patienten gequält und bestohlen haben. Dafür fordert Oberstaatsanwältin Doris Brehmeier-Metz am Mittwochnachmittag unter Ausschluss der Öffentlichkeit (s. Hintergrund) lebenslange Haftstrafen für die drei Angeklagten. Zudem beantragt sie bei der Strafkammer des Landgerichts Frankenthal die besondere Schwere der Schuld. In diesem Fall dürften die Altenpflegerin Celina M. (27) und die beiden Altenpflegehelfer Danny L. (25) und Michael K. (49) das Gefängnis nicht vorzeitig nach 15 Jahren verlassen.

Der jüngste Angeklagte hat gestanden, Ende 2015 eine 85-Jährige mit einem Kissen erstickt zu haben, angefeuert und unterstützt von den beiden anderen. Eine 62-Jährige sollen die Männer mit einer Überdosis Insulin getötet haben. Den Mordversuch legt Brehmeier-Metz allen dreien zur Last. Die Staatsanwältin verlangt zudem ein lebenslanges Berufsverbot für Celina M. und Danny L. sowie ein auf fünf Jahre begrenztes für Michael K.

Berechnend, manipulativ, wenig empathisch - der psychiatrische Sachverständige Professor Harald Dreßing stellt den Angeklagten am Vormittag in seinem Gutachten kein gutes Zeugnis aus. Aus Sicht des Experten vom Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit (ZI) sind die drei für ihr Verhalten verantwortlich. Zwar bescheinigt Dreßing dem Trio eine "schwierige Persönlichkeitsstruktur" - Hinweise auf eine mangelnde Schuldfähigkeit erkennt er jedoch nicht.

Hintergrund > Ausschluss der Öffentlichkeit: Die RNZ berichtet seit dem ersten Tag über den Prozess gegen die drei Altenpfleger. Normalerweise hätte der Reporter in der heutigen Ausgabe das Plädoyer der Staatsanwältin ausführlich geschildert. Dann der Paukenschlag: Das Gericht schloss die Öffentlichkeit für die Vorträge der Anklägerin und des Nebenklagevertreters sowie die noch [+] Lesen Sie mehr > Ausschluss der Öffentlichkeit: Die RNZ berichtet seit dem ersten Tag über den Prozess gegen die drei Altenpfleger. Normalerweise hätte der Reporter in der heutigen Ausgabe das Plädoyer der Staatsanwältin ausführlich geschildert. Dann der Paukenschlag: Das Gericht schloss die Öffentlichkeit für die Vorträge der Anklägerin und des Nebenklagevertreters sowie die noch folgenden Plädoyers der Verteidiger aus. Bei der Urteilsverkündung ist die Öffentlichkeit wieder zugelassen. Dass die Kammer bis dahin hinter verschlossener Tür tagt, liegt an einem für den Fall eher unbedeutenden Detail: dem gesundheitlichen Leiden des 49-jährigen Angeklagten. Bevor dieses am Mittwoch thematisiert wurde, musste das Publikum bereits kurz vor Verhandlungsbeginn für wenige Minuten den Saal verlassen. Die Rechtsgrundlage ergibt sich aus Paragraf 171 b des Gerichtsverfassungsgesetzes. Dort heißt es: "Die Öffentlichkeit kann ausgeschlossen werden, soweit Umstände aus dem persönlichen Lebensbereich eines Prozessbeteiligten [...] zur Sprache kommen, deren öffentliche Erörterung schutzwürdige Interessen verletzen würde." alb

Weder hätten Celina M., Danny L. und Michael K. im Tatzeitraum unter einer schweren Erkrankung oder einer gravierenden Depression gelitten, noch unter starkem Drogeneinfluss gestanden. Stattdessen attestiert er in seiner zentralen Hypothese der Frau und den beiden Männern, dass die Verbrechen "eher der Befriedigung narzisstischer Bedürfnisse dienten". Dreßing glaubt nicht, dass die Pfleger aus altruistischen Motiven gehandelt haben, sprich: ihre kranken Opfer von ihren Leiden erlösen wollten.

> Michael K. - schlechter Hauptschulabschluss, zwei Lehren abgebrochen, früh eine Frau geheiratet und bald wieder geschieden, eine Beziehung zu einem Mann eingegangen, 2011 Privatinsolvenz - stellt sich im Gespräch mit Dreßing als Opfer und Mitläufer dar. Doch das nimmt ihm der Psychiater nicht ab. Dass K. kein "willenloser Spielball" sei, zeige sich daran, dass er sich in Chatnachrichten mit M. und L. abwertend über die Bewohner des Heims geäußert und in Mordfantasien geschwelgt habe. Der 49-Jährige habe die Fähigkeit, selbst ihm nahestehende Personen zu täuschen, und sei ein Mensch, der sehr an materiellen Dingen interessiert sei, sagt Dreßing und führt einen Satz von Michael K. als Beleg an: "Ich wollte immer auf großem Fuß leben."

> Danny L. - frühes Coming-out, mäßiger Hauptschüler, Nebenjob als Barkeeper, 30.000 Euro Schulden - ist der einzige des Trios, der gegenüber Dreßing und in der Hauptverhandlung detaillierte Angaben zu den Taten macht. Der jüngste Angeklagte behauptet, seit der Schulzeit depressiv zu sein. Widersprüchlich äußert sich L. zu seinem Drogenkonsum. Einerseits spricht er davon, ein Gramm "Pep" (Amphetamin) monatlich eingenommen zu haben, andere Aussagen deuten auf zehn Gramm hin. "Mitleid kennt er wesentlich in Form von Selbstmitleid", sagt Dreßing über den 25-Jährigen.

> Selina M. - entstammt zerrütteten Familienverhältnissen, Mittlere Reife, vor Jahren wegen Burnout in der Klinik, konsumierte regelmäßig Speed und das starke Schmerzmittel Targin - wird von L. und K. bezichtigt, sie auf die schiefe Bahn gebracht zu haben. Interessant ist, dass Dreßing weder ihr noch ihren Komplizen die Verbrechen als Einzeltäter zugetraut hätte. "Gruppendynamik hat hier eine entscheidende Rolle gespielt", so der Psychiater. "Da sind drei Leute aufeinandergetroffen, die in unheilvoller Weise gut zueinander passten."