Von Carsten Blaue

Walldorf. Die Schweine stecken ihre Rüssel durch die Gitterstäbe des Anhängers. Es riecht leicht nach Stall auf dem Hof der Walldorfer Autobahnmeisterei. Neben dem Lastwagen steht Eric Leve in seinem grauen Overall. Er fährt seit acht Jahren für die Vieh und Fleisch eG Starkenburg-Odenwald und ist trotz des Medienrummels total gelassen. Kann er auch sein. "Geradezu vorbildlich", lobt ein Polizist nach der Überprüfung. Und auch Amtstierarzt Ulrich Eberhardt vom Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat nichts zu beanstanden. Also kann es für Leve bald weitergehen. Geladen hat er insgesamt 122 Schweine. Sein Ziel: der Schlachthof in Crailsheim. Eine Schwerpunktkontrolle von Tiertransporten durch die Polizei und das Veterinäramt sorgt für Leves ungeplanten Zwischenstopp in Walldorf. Auch Landwirtschaftsminister Peter Hauk und Innenminister Thomas Strobl sind gekommen, um sich die Kontrolle aus der Nähe anzusehen. Und um Entschlossenheit in der Sache zu demonstrieren.

"Verstöße gegen den Tierschutz bei Tiertransporten sind kein Kavaliersdelikt. Wir schauen nicht weg", betont Strobl. Und Hauk würde Schlachttiertransporte in Drittstaaten außerhalb der EU am liebsten gleich ganz verbieten. Seinen entsprechenden Antrag hat die Agrarministerkonferenz vergangene Woche unterstützt. Zudem hatte Hauk der Branche schon im Februar die Selbstverpflichtung abgerungen, darauf zu verzichten. Veterinär Eberhardt begrüßt das: "Wie soll ich es denn verantworten, wenn Schlachtrinder nach Nordafrika gebracht werden", sagt er. Zumal es schwere Beanstandungen gerade bei den Tierlastwagen gebe, die besonders lange unterwegs sind: "Beim regionalen Verkehr sind sie eher selten."

Leve ist ein Beispiel dafür. Und auch Helmut Schäfer. Er fährt für die Viehzentrale Südwest Hohenlohe, ist von Schwäbisch-Hall nach Koblenz unterwegs und hat 126 Ferkel dabei. Sie dürfen noch weiterleben und kommen erst mal in einen Mastbetrieb. Er ist seit 23 Jahren mit Tieren auf Achse: "Ich werde inzwischen öfter kontrolliert." Das findet er gut: "Aber ich würde trotzdem gerne bald weiterfahren." Darf er.

Bei ihm scheint zunächst alles in Ordnung zu sein: sein "Befähigungsnachweis" und der Führerschein sowie die Fahrzeug- und Frachtpapiere mit Herkunft und Empfänger der Tiere, der geplanten Fahrzeit und dem Desinfektionsnachweis, der nach jedem Transport gestempelt werden muss. Auch der Blick ins Innere zeigt, dass die Ferkel sachgerecht befördert werden. Die Anzahl richtet sich nach ihrer Größe und dem Gewicht. Im Spezial-Lkw können sie auf bis zu vier höhenverstellbaren Ebenen verladen werden. Acht Stunden dürfen die Tiere ohne Nahrung unterwegs sein, viereinhalb hat Schäfer für die Strecke eingeplant.

Viele Kontrollen, wenige Beanstandungen

Ganz zum Schluss entdecken die Polizisten doch was: Bei der letzten Desinfektion hat man vergessen, das Ablassrohr für das verkotete Sägemehl hinten rechts zu schließen. Also fällt davon ein kleiner Rest auf den Hof: "Da darf aber nichts rauskommen", sagt der Beamte. Also wird ein Bußgeld fällig. 100 Euro. Schäfer schließt den Riegel. "Ansonsten war ja alles in sehr gutem Zustand", beschwichtigt der Kontrolleur.

Und das ist meistens so. Vor 20 Jahren war es allerdings noch ganz anders, weiß Christoph Schauder, Ordnungs- und Gesundheitsdezernent beim Rhein-Neckar-Kreis: "Als wir mit den Kontrollen angefangen haben, waren die Beanstandungen schon massiv." Doch inzwischen wird häufiger geprüft. Verschärftes EU-, Bundes- und Landesrecht sorgten für Verbesserungen zum Wohl der Tiere, und auch die Ausbildung der Fahrer sowie die Transporttechnik sind heute viel weiter als früher - Belüftung und Temperaturüberwachung sind zum Beispiel Pflicht.

Laut Strobl wurden im vergangenen Jahr insgesamt 138 Verstöße gegen tierschutzrechtliche Bestimmungen festgestellt, davon 50 bei den fünfwöchigen Schwerpunktkontrollen im Frühjahr und Herbst im Zuständigkeitsbereich des Walldorfer Verkehrskommissariats. Um zu sehen, wie wenig das ist, kann man sich in etwa an der Gesamtzahl der Kontrollen aus dem Jahr 2016 orientieren, die das Landwirtschaftsministerium gestern herumreicht: Seinerzeit gab es landesweit gut 34.460 Überprüfungen.

Für das vergangene Jahr liegt die Statistik noch nicht vor. Für Strobl ist jedenfalls klar, dass sich die Verstöße auch finanziell für die Transportunternehmen nicht lohnen dürfen. Das Land bittet sie zur Kasse. Dabei kommt Helmut Schäfer am Donnerstag noch gut weg. Er wird zuvor von der Polizei zur Straßenmeisterei gelotst. Acht Streifenwagen sind auf der A5 und der A6 unterwegs, um Tiertransporte ausfindig zu machen. Rund 150 Kilometer Autobahn führen durch den Rhein-Neckar-Raum - zentrale Achsen auch für die Tier-Logistik.