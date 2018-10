Wolf H. Goldschmitt

Viernheim. Ein Blick aus dem Fenster des Nachbarhauses genügt: Der Hof des Viernheimer Bauern ist in einem jämmerlichen Zustand. Und genau so traurig ist der Zustand der beiden Pferde, die dort ihr trostloses Dasein führen. Höchstens zwei Stunden täglich dürfen sie den dunklen, zu engen und kalten Stall verlassen. Dabei waren sie dem Besitzer des heruntergekommenen Anwesens vor fünf Wochen schon entzogen worden.

Der 77-jährige Bauer hatte eines seiner drei Pferde mit einer Mistgabel so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Die Nachbarn Cilly Gärtner und Thomas Weidner riefen damals die Polizei. Weil die zwei anderen Tiere ebenfalls in einem desolaten Zustand waren, wurden sie in einem anderen Stall untergebracht. Nach einer Woche allerdings ordnete das Veterinäramt des Kreises Bergstraße in Heppenheim die Rückführung an. Begründung: das Wohl der Tiere sei nicht mehr gefährdet.

"Das war eine völlige Fehleinschätzung, aber seither hat die Veterinärbehörde ja auch keine Kontrollen mehr durchgeführt", sagt Nachbar Thomas Weidner im Gespräch mit der RNZ. Am grausamen Umgang des Halters mit seinen Tieren habe sich nämlich gar nichts geändert.

"Die Tiere wollen Wasser saufen, können es aber nicht, weil der Behälter nicht mehr nachgefüllt wird. Das Heu ist spärlich und liegt im Dreck. Der Landwirt oder sein Sohn füttern höchstens einmal am Tag. Jedes Tier bekommt höchstens zwei Hände voll Heu und nasses, faules Brot zu fressen, sie leiden Hunger. Wann werden Sie endlich tätig?", schrieb Weidner an das Veterinäramt in Heppenheim. Das war vor zwei Wochen, auf die Antwort wartet er bis heute.

Hinzu kommt: Die Koppel hinter dem Haus kann nur bei schönem Wetter genutzt werden. Eine Drainage oder Aufschüttung mit Mulch ist nicht vorhanden. Der Mist verrottet wochenlang auf einem alten Anhänger unter freiem Himmel - mitten im Kerngebiet der Stadt. "Wenn es geregnet hat oder im Winter, steht der Matsch, und sehen die Tiere nie Tageslicht. Dann wird das einzige Fenster des Stalles mit Brettern vernagelt", so Weidner weiter. Beim Vor-Ort-Termin schaut eines der unterernährten Tiere traurig aus dem einzigen Fenster des sogenannten Stalles.

"Der Mann ist unberechenbar und mental gar nicht mehr in der Lage, Pferde zu halten", glaubt auch Cilly Gärtner, die den Bauern seit Jahren kennt. Sie und Weidner haben nach eigenen Angaben schon früher unzählige Male an das Ordnungsamt der Stadt Viernheim und die Amtstierärzte des Kreises Bergstraße erfolglos appelliert, die leidenden Kreaturen in Augenschein zu nehmen und endlich zu handeln.

Man täte doch auch dem überforderten Halter einen Gefallen, wenn die Pferde an einen sicheren Ort gebracht würden. Alle schauten weg, keine Behörde zeige offenbar Interesse am Wohl der Tiere, lautet deren ernüchterndes Fazit. Der Halter selbst reagiert - wenn überhaupt - nur mit Schimpftiraden und Bedrohungen auf Bitten aus den Nachbarschaftshäusern, seine Tiere doch ordentlich zu versorgen.

Mehrere Versuche der RNZ, Kontakt mit ihm aufzunehmen, sind gescheitert. "Warum trauen sich die Ordnungsbehörden erst auf den Hof, wenn ein Tier gestorben ist?", fragt sich die Lampertheimer Tierschützerin Heidi Dann. Selbst die hessische Tierschutzbeauftragte Madeleine Martin verlasse sich "leider" auf das mangelhafte Urteilsvermögen der Heppenheimer "Bürokraten am Schreibtisch".

Die RNZ hat sowohl das Viernheimer Ordnungsamt als auch die Veterinärbehörde in Heppenheim um eine Stellungnahme gebeten. Eine Antwort steht jeweils noch aus.