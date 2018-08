Deutlich zu erkennen ist die Schwellung am linken Sprunggelenk des Pferdes, das am Samstag aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands von einer Veterinärin eingeschläfert werden musste. Foto: Berufstierrettung Rhein-Neckar

Von Carsten Blaue

Viernheim. "Von der Straße her sieht das Anwesen wie ein normales Wohnhaus aus", sagt die Sprecherin des Polizeipräsidiums Südhessen. Doch was sich über Jahre hinweg im Hinterhof abgespielt haben muss, gleicht einer Tragödie. In einem Anbau, der nach Angaben der Sprecherin in den Sechzigerjahren zu einem Stall umgebaut worden sein soll, hielt ein 77-Jähriger Pferde unter übelsten Bedingungen.

Seit vergangenem Samstag hat diese Tierquälerei inmitten von Viernheim ein Ende. Nachbarn alarmierten die Polizei, und diese zog die Berufstierrettung Rhein-Neckar hinzu. Für ein Pferd kam jede Hilfe zu spät. Eine Tierärztin musste den Hengst einschläfern. Die beiden anderen Pferde, eine Stute und ein jüngerer Hengst, kamen in einem Reiterhof in Viernheim unter.

Die Nachbarn wollten beobachtet haben, wie der Pferdehalter mit einer Mistgabel den älteren Hengst malträtierte. Das meldeten sie der Polizei. Den Beamten vor Ort bot sich ein so trauriges Bild, dass auch die Experten der Berufstierrettung Rhein-Neckar gefragt waren. Deren Geschäftsführer, Michael Sehr, schildert die Zustände vor Ort gestern im Gespräch mit der RNZ: "Die drei Pferde wurden in zwei Boxen gehalten. Alles war verdreckt, und die Tiere hatten kein Wasser. Zudem war es im Stall dunkel. Es gab nur ein Fenster." Auch habe das Anwesen keine Koppel. Auslauf hätten die Pferde nie gehabt. Ihre Muskeln seien zurückgebildet gewesen.

Der ältere Hengst wies demnach auch Riss- und Stichverletzungen am Rumpf auf. Zudem sei er an Hufrehe, einer Entzündung, erkrankt gewesen: "Da hat auch der Hufschmied Dreck am Stecken", ärgert sich Sehr. Darüber hinaus sei das linke Sprunggelenk des Pferdes so massiv geschwollen gewesen, dass es nicht mehr laufen konnte. Sehr vermutet, dass der Halter den Hengst mit der Mistgabel dazu bringen wollte, sich von der Stelle zu bewegen.

Der 77-Jährige habe die Vorwürfe bestritten. Die Verletzungen habe das Pferd im Stall erlitten, als sich der Stiel von der Gabel löste und sich diese im Schweif des Pferdes verfing. Der Mann von der Berufstierrettung hat da so seine Zweifel. Er gibt aber zu, dass keiner wirklich gesehen habe, wie der Halter mit der Mistgabel zustach.

Gleichwohl sei die tierquälerische Vernachlässigung der Tiere offensichtlich gewesen, so Sehr: "Und schließlich machen die Nachbarn mit dem Mann schon seit 30 Jahren rum. Hier ist schon mal ein Pferd den Hungertod gestorben und wurde aus dem Stall gezogen." Im Landratsamt des Kreises Bergstraße in Heppenheim bestätigt ein Sprecher auf RNZ-Anfrage lediglich, dass es bereits Mitte 2009 und Ende 2013 Tierschutzanzeigen gegen den 77-Jährigen gegeben habe. Diesen sei "unverzüglich nachgegangen" worden. Danach habe es keine Hinweise mehr auf Tiermisshandlungen gegeben.

Das bestreitet Sehr. Das Veterinäramt des Kreises kehre die Sache unter den Teppich. Die furchtbaren Zustände für die Tiere seien "auch das traurige Resultat von behördlicher Ignoranz." Bei der Einschätzung des Gesundheitszustands der zwei geretteten Pferde kommen Sehr und das Landratsamt ebenfalls zu unterschiedlichen Einschätzungen. Die beiden Tiere, so der Sprecher des Kreises, seien durch den zuständigen Amtstierarzt untersucht worden. Der Ernährungszustand sei gut, der Pflegezustand "ohne besonderen Befund" gewesen. Nur die Pflege der Hufe sei "verbesserungswürdig". Die Mängel seien aber "geringgradig".

Der Tierretter hat am Wochenende vor Ort einen anderen Eindruck gehabt: "Die Tiere zeigten ein deutliches Angstverhalten gegenüber ihrem Halter. Die Stute ist gestresst und einfach fertig. Sie hat sehr wenig Muskulatur." Er fürchte, dass auch sie eingeschläfert werden muss. Dieses ganze Leid anschauen zu müssen, sagt Sehr, habe ihn "echt aus der Bahn geworfen. Und keiner hat geholfen."

Nach Anzeigen des Viernheimer Tierschutzvereins und der Berufstierrettung Rhein-Neckar hat die Polizei noch am Samstag Ermittlungen gegen den 77-Jährigen wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Das bestätigt die Polizeisprecherin. Bei einer Verurteilung, sagt sie, gebe es eine "Spannbreite". Von einer Geldstrafe bis hin zu drei Jahren Haft.