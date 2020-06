Mannheim. (wit) Endlich wieder Live-Veranstaltungen – wenn auch etwas anders als sonst: Das bietet das sogenannte "Carstival" auf dem Mannheimer Maimarktgelände, wo in diesen Tagen das Autokino neu eröffnet wurde. Dabei wird das Bühnenbild auf eine Großleinwand projiziert; der Ton wird über eine Ukw-Frequenz in die Autoradios übertragen. Die Einfahrt auf das Gelände ist jeweils ab 19 Uhr möglich; die Veranstaltungen selbst beginnen um 20.30 Uhr.

So auch am Donnerstag, 11. Juni, wenn sich das "Enjoy Jazz"-Festival einreiht in den Reigen der "Carstival"-Darbietungen.

Für diesen Abend verlost die RNZ fünf mal zwei Tickets.

Es wird ein ganz besonderes Programm geben am 11. Juni: Der Schauspieler Matthias Brandt und der Pianist Jens Thomas präsentieren unter dem Titel "Psycho – Fantasie über das kalte Entsetzen" ihre Neuinterpretation des gleichnamigen Welterfolges von Alfred Hitchcock, dessen Film aus dem Jahr 1960 auf dem gleichnamigen Roman von Robert Bloch basiert.

Während Matthias Brandt dabei eine inszenierte Lesung auf Blochs literarischer Vorlage aufbaut, wird der vielfach preisgekrönte Jens Thomas das Ganze mit einem improvisierten Soundtrack unterlegen – wobei "Bilder im Kopf der Zuhörer entstehen sollen", wie beide Künstler sagen.

Bereits im Jahr 2011 feierten diese die Premiere ihres Programms beim damaligen "Enjoy Jazz"-Festival, das mittlerweile seit zehn Jahren mit Matthias Brandt zusammenarbeitet. Tickets für das Konzert am 11. Juni sind ausschließlich im Vorverkauf über die Website www.carstival.de erhältlich. Oder eben mit etwas Glück über die Verlosung der RNZ in Kooperation mit "Enjoy Jazz".

Info: Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/702322 oder schickt eine SMS an 52020 mit RNZ WIN Preis mit dem Kennwort CARSTIVAL sowie Name, Adresse und E-Mail-Adresse. Die Leitungen sind bis 7. Juni geschaltet.