Der 13 Jahre alte Sam Sahin ist ein Nachwuchstalent: Nun spielt er die Hauptrolle in dem Schauspiel "Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran" im Theater am Puls. Foto: Lenhardt

Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Am Anfang steht die Empfehlung: Wer das Schauspiel "Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran" im Theater am Puls in Schwetzingen besucht, der wird verzaubert sein. Das berühmte Stück von Eric-Emmanuel Schmitt wurde 2003 verfilmt, Omar Sharif erhielt als bester Hauptdarsteller damals den französischen Schauspielpreis César.

In der Inszenierung des Heidelbergers Joerg Steve Mohr entfaltet sich nun die Begabung des 13 Jahre alten Sam Sahin. Die von Mohr und Teresa Ungan entworfene Bühne zeigt gleich mehrere Schauplätze im Kasten-System. Eine gute Idee, denn dies ermöglicht einen Fortgang der Story ohne Unterbrechungen. Sam spielt einen Jungen, der in der Geschichte nur wenig jünger ist als er, den elf oder zwölf Jahre alten Moses.

Der Jugendliche ist zu einem tristen Dasein mit seinem Vater verdammt. Zu sehen ist das Zimmer mit dem Vater, der als Puppe sich immer gleich bleibt. Diesem geizigen Mann klaut Moses 200 Francs - und leitet damit ein neues, unabhängiges Leben ein. Für 200 Francs findet Moses eine 22 Jahre alte Prostituierte, die nur pro forma fragt: "Du bist doch schon 16?" Sie macht ihn zum Mann, Moses ist zufrieden: "Ich mochte ihre Stimme, ich war fast einer Ohnmacht nah."

Er reicht als "kleines Geschenk" seinen Teddybären, die Frau weiß diese Gabe zu schätzen: "Oh mon Dieu, ist der süß!" Plötzlich erhält eine recht kühle Routine-Angelegenheit den Anstrich von Herzlichkeit. Für den Jung-Schauspieler Sahin ist es die vierte große Produktion, unter anderem war er schon in "Der kleine Prinz" von Antoine de Saint-Exupéry zu sehen. Sein Spiel hat an Intensität zugenommen, er spricht seinen Text im natürlichen Erzählfluss und ohne die Übertreibungen, die manche Darstellung von jungen wie erwachsenen Schauspielern nur schwer erträglich machen. Das ist sicher das Verdienst von Regisseur Mohr. Bravo! Der Heidelberger Schauspieler Johannes Szilvassy spielt Monsieur Ibrahim, der einen Kolonialwarenladen führt. Der kluge Mann tut so, als würde er die täglichen Diebstähle von Moses nicht bemerken. Die beiden nähern sich in der Bewunderung für Brigitte Bardot an, sie brechen ihr Schweigen. Ibrahim lächelt und meint: "Wenn du klauen willst, dann nur bei mir." Bei Monsieur Ibrahim wird Moses zu einem anderen Menschen, zu "Momo".

Mit seiner Ruhe bildet Monsieur Ibrahim den Gegenpol zum quirligen Moses, der unter der Kälte seines Vaters leidet. Der Jugendliche fasst zu dem älteren und verständnisvollen Ibrahim Vertrauen, obwohl sie aufgrund der unterschiedlichen Religionen sogar Feinde sein könnten: Moses ist Jude und Ibrahim Moslem.

Szilvassy gibt seinem Ibrahim einen ganz eigenen Charme. Als Profi spielt er seinen jungen Mitspieler nicht an die Wand, sondern wird ihm zum behutsamen Begleiter. Wunderbar! So gibt er Moses den Rat: "Versuche es mit einem Lächeln." Moses lässt sich auf das Experiment ein. Die Welt verändert sich und begegnet dem Heranwachsenden mit Freundlichkeit.

Allerdings, es gibt eine Ausnahme. Beim Vater stößt das Lächeln auf kein gutes Echo: "Du brauchst eine neue Zahnspange", herrscht er den Jungen an. Momo wird auf sich selbst zurückgeworfen. Der ungeliebte Vater vergleicht ihn mit dem älteren, perfekten Bruder, der mit der Mutter verschwunden ist. Dann geht auch der Vater einfach weg. Momo ist fassungslos: "Ich gebe nicht zu, verlassen worden zu sein. Ich tue so, als ob", sagt er sich.

In der Folge wird der Vater, nur als Puppe dargestellt, zum geheimen Helden des Stücks: Hinter der Lieblosigkeit verbirgt sich die Verzweiflung des Mannes, dessen Eltern unter der Diktatur der Nationalsozialisten deportiert und ermordet worden waren. Nur Moses war ihm ein Halt, bis die Kündigung des Jobs den Vater in den Selbstmord treibt.

Erst der Tod offenbart die Liebe zu seinem Sohn. Sandra Lühr gibt über die Puppe nicht nur den erstarrten Vater, sondern übernimmt - richtig gut- sämtliche Nebenrollen. Ein Lob auch für den syrischen Musiker Abdalhade Dep, der mit seiner Live-Musik zum Erfolg beiträgt.

Nach dem Tod des Vaters reist Monsieur Ibrahim mit Moses nach Anatolien. Hier hat das Stück gewisse Längen. Ibrahim stirbt bei einem Autounfall, Momo trampt nach Hause. Auf diesem Weg findet er zum Sufismus, der mystischen Ausprägung des Islam mit Dschalal ad-Din ar-Rumi. Das Stück endet mit der Imitation des "Tanzes der Derwische". Momo dreht sich um das eigene Herz und bleibt dann, wie ein Derwisch, ohne jedes Gefühl von Schwindel stehen. So gelingt, zumindest auf der Bühne, die Erneuerung einer Religion, die im Moment so oft für Gewalt und Mord missbraucht wird.

Info: Das Schauspiel "Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran" im Theater am Puls, Marstallstraße 51, in Schwetzingen ist an den nächsten Terminen ausverkauft. Es gibt wieder Karten für den 21. April, 20 Uhr. Mehr Infos unter der 06202 / 926-999-6 oder unter www.theater-am-puls.de.