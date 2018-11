Von Marion Gottlob

Schwetzingen. "Ich mag keine Erwachsenen in Kinderrollen. Kinder haben eine gewisse Natürlichkeit", sagt Joerg Steve Mohr. Seit 13 Jahren zeigt der Intendant des "Theater am Puls" (TAP) Stücke mit Kindercharakteren - gespielt von Kindern. Nun führt er die Regie bei "Herr der Diebe", eine Theateradaption von Cornelia Funkes berühmten Roman. Ein Mädchen und sechs Jungen spielen Bo, Prosper und die anderen Kinderrollen. Den Regisseur und seine Darsteller erwartet eine intensive Probezeit. Sam Sahin spielt den "Herrn der Diebe" und betont: "Ich mache das so gern."

Der zehnjährige Tunay aus Mannheim steht seit seinem vierten Lebensjahr als Statist beim Nationaltheater Mannheim auf der Bühne. Nun hat er seine erste Sprechrolle. "Ich habe den Text gelesen und gelesen und konnte gar nicht aufhören", erzählt er. In den nächsten Wochen ist sein Tagesplan klar: Nach der Schule geht es sofort zu den Proben, anschließend werden die Hausaufgaben gemacht. "Das Theaterspielen macht mir so viel Spaß."

Für den 14 Jahre alten Max ist es seine erste Rolle. "Ich möchte Schauspieler werden", sagt er. Deshalb hatte er sich zum Casting beim TAP gemeldet. "Ich habe mir gedacht: Wenn ich nicht genommen werde, ist es eine gute Erfahrung, beim Casting mitzumachen." Dann kam die E-Mail mit der Zusage: "Ich hab mich riesig gefreut." Er spielt den verwahrlosten Riccio: "Das wird echt cool."

Der elfjährige Simon aus Ittlingen ist schon ein richtiger Profi. Im Moment spielt er die Rolle des Michael Banks in dem Musical "Mary Poppins". Zuerst wurde das Musik-Theater in Stuttgart gezeigt und jetzt in Hamburg. Regelmäßig fliegt er mit einer Begleitperson für ein Wochenende zu seinen Auftritten. Er kann sich vorstellen, später Schauspieler zu werden, aber: "Wenn es nicht klappt, dann könnte ich Fußball-Kommentator werden - und ich koche gerne." In dem Stück "Herr der Diebe" wird er zum kleinen Bo.

Der 14-jährige Felix übernimmt die Rolle von Bos älterem Bruder. Zuvor war er schon als Peter Pan im TAP zu sehen. Nach einer längeren Pause steht Felix jetzt erneut auf der Bühne. Eine erste Leseprobe ist gut gelaufen: "Es ist eine coole Gruppe", lautet sein Urteil. Schon jetzt macht er sich Gedanken, wie er seine Figur darstellen kann. "Man muss die Gefühle wirklich fühlen." In der einzigen Mädchen-Rolle ist die 15-jährige Lara zu sehen. Seit dem vierten Lebensjahr nimmt sie Schauspiel-Unterricht und hat in dem Musical "Aladin" mitgewirkt. "Ich finde es egal, ob ich mit Jungen oder Mädchen spiele", erzählt sie. Lampenfieber kennt sie nicht mehr: "Sobald ich auf der Bühne stehe, geht alles gut."

Zu guter letzt sei Sam als der geheime Star des TAP genannt: Er war schon in "Der kleine Prinz" und in "Dschungelbuch" zu sehen. Als Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters spielt er im Moment den Moses in "Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran". "Jedes Stück ist eine neue Herausforderung. Die Garderobe ist mein zweites Zuhause - und die Bühne mein Drittes." Sam fügt hinzu: "Es ist schön, wenn es bei der Premiere eine gute Rückmeldung gibt." Gleichzeitig bedeutet jede Premiere einen Abschied von der intensiven Probenzeit. "Das ist dann auch ein wenig traurig." Aber nun geht es erst einmal richtig los mit den Proben.

Info: "Herr der Diebe" hat am 9. November, um 20 Uhr im Theater am Puls Premiere. Tickets gibt es unter Telefon 06202/9 26 99 96.