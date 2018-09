Joerg Mohr (l.) sagte, er finde den Fauststoff "unendlich witzig" und "null schwer". Theater-Fans sehen bei der Premiere am 29. September, was er damit meint. Dagegen freut sich Walter Imhof vom Förderverein über steigende Mitgliederzahlen. Foto: Lenhardt

Von Sebastian Blum

Schwetzingen. In der regionalen Kulturszene ist Joy Fleming Gesprächsthema Nummer eins. Dafür sorgen ihre beiden Kinder, Heidrun Kattermann und Bernd Peter Fleming. Tochter und Sohn bringen zwei unabhängige Veranstaltungen auf die Bühne - und wecken Erinnerungen an die Gesangsikone, die vor einem Jahr verstarb. In der Revue spielt Kattermann sogar mit, und "Iwwa die Brick" feiert nicht etwa in Mannheim oder in Sinsheim Premiere, wo Joy Fleming lange lebte. Sondern in Schwetzingen.

"Wenn man großkotzig klingen will, dann ist es sogar die Welturaufführung", sagte Jörg Mohr bei einer Pressekonferenz zum Auftakt der neuen Theaterspielzeit. Das wolle er aber nicht. Ganz bescheiden berichtet der Intendant der Schwetzinger Kultbühne Theater am Puls, dass er bis vor einigen Monaten mit dem "Stoff" Joy Flemings noch nicht so viel am Hut hatte. "Einige Dinge waren für mich neu", gibt er zu. Mohr führt bei der Hommage an Joy Fleming Regie.

Die Revue an die "Monnemer Queen of Blues" ist nicht alles, was Joerg Mohr in dieser Spielzeit in Schwetzingen plant. Denn bereits eine Woche nach der Fleming-Revue steht mit der nächsten Premiere auch der nächste Kracher ins Haus: Drei Stunden langt verwandelt sich die Bühne wortwörtlich in eine Hexenküche, und Mephistopheles gibt sich die Ehre im Theater am Puls: Die Rede ist von Goethes Faust, der Tragödie erster Teil.

Mohr will den Fauststoff linear erzählen. Nicht etwa wie Frank Castorf an der Berliner Volksbühne, der mit seiner siebenstündigen Inszenierung von Faust bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte. Mohr findet den Stoff "unendlich witzig" und "null schwer", und er verrät: "Die Produktion wird musikalisch begleitet. Von Rammstein (Anm. d. Red.: Deutsche Rockband) bis Schlager ist alles dabei."

Wieder auf die Bühne zurückkehrt Sam Sahin. Der 13-jährige Nachwuchsschauspieler glänzte vergangene Spielzeit bei "Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran", und hat es auch für "Herr der Diebe" durch das Casting geschafft. Bei dieser Produktion kommt im Theater am Puls die neu erworbene Drehbühne zum Einsatz. Erneut führt Mohr Regie. "Wenn wir mehr Geld hätten, dann würden wir auch mal Regisseure von außerhalb holen", legte der Intendant ein grundlegendes Problem dar. Zwar habe die Stadt ihr Budget für die theaterpädagogischen Projekte der Bühne um 10.000 Euro erhöht. Darüber seien er und der Förderverein unendlich froh. "Aber externe Regisseure fangen bei 6000 Euro Gage an", monierte er. Man könne froh sein, dass die Schauspieler zu geringeren Gehältern auftreten.

Trotz aller Geldsorgen schafft es Mohr regelmäßig, fünf Premieren pro Spielzeit zu stemmen. Eine weitere befindet sich gerade in der Entwicklung. "Kopfgespenster", bisweilen eine lose Textsammlung von Autorin Jana Kühnle, so Mohr, behandele das Thema Schizophrenie in einer musikalischen Inszenierung mit "wohl drei Frauen". Ebenfalls im Spielplan sind wieder die Stücke "Hikikomori" und "Volksfeind". Hinzu kommt ein Bob-Dylan-Abend, das ausführliche Kinder-, Schul- und Weihnachtsprogramm, und im nächsten Jahr mindestens eine weitere Premiere: "Der Vorname". Es geht um ein Kind, das Adolf getauft wird. Zwischen zwei Familien bricht darüber ein Streit aus ...

Info: www.theater-am-puls.de.