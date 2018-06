Heidelberg. (RNZ) Im Vorfeld der siebten Verhandlungsrunde über einen neuen Tarifvertrag für Zeitungsjournalisten, die am Sonntag in Hamburg stattfindet, zeigten Redakteure der Rhein-Neckar-Zeitung am Donnerstag Flagge: Vor dem Redaktionsgebäude in der Heidelberger Neugasse hatten sich die Journalisten zu einem Warnstreik versammelt, um die Öffentlichkeit über die Tarifauseinandersetzungen zu informieren. Durch den Streik erscheint die RNZ am Freitag und Samstag mit einem reduzierten Seitenumfang.

"Die Verleger haben die Möglichkeit, in der siebten Verhandlungsrunde mit uns zu einem Tarifabschluss zu gelangen oder eine weitere Eskalation zu provozieren", wird der Verhandlungsführer des Deutschen Journalistenverbandes, Kajo Döhring, in einer Pressemitteilung zitiert. Klar ist: Sollte es am Sonntag kein Verhandlungsergebnis geben, drohen unbefristete Streiks. Dazu hatte sich eine deutliche Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder von Deutschem Journalistenverband (DJV) und Deutscher Journalistenunion (DJU) in einer Urabstimmung vergangene Woche ausgesprochen.

Obwohl Tageszeitungsjournalisten neben der Printausgabe immer mehr Aufgaben übernehmen und die Informationen immer schneller verbreiten sollen, haben die Verleger in der letzten Verhandlungsrunde nur 1,7 Prozent mehr Lohn ab 1. Mai und eine Einmalzahlung von 500 Euro angeboten, 70 Euro für Volontäre - ein Angebot etwa auf Höhe der Teuerungsrate. Eine weitere Gehaltssteigerung in Höhe von 2,2 Prozent wurde für Januar 2019 angeboten.

"Das Angebot ist für den DJV nicht akzeptabel, weil es für das Gros der Redakteure keinen realen Zuwachs sichert", erklärt die Journalistengewerkschaft. Die Gewerkschaften fordern stattdessen während der Laufzeit des neuen Abschlusses zwei Gehaltserhöhungen um jeweils 2,8 Prozent für die angestellten und freien Journalisten an Tageszeitungen und mindestens 150 Euro mehr für Berufseinsteiger. Volontäre sollen 100 Euro mehr Gehalt im ersten Jahr und weitere 2,8 Prozent im zweiten Jahr erhalten.

Bis zur Verhandlungsrunde am Sonntag sind die Journalisten zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Am Freitag nehmen RNZ-Redakteure an einer landesweiten Kundgebung in Heilbronn teil.