Schwetzingen. (rok) Kreative Köpfe sind beim Talk im Hirsch am 13. Februar im Schwetzinger Palais Hirsch zu Gast: Neben Julia Wege, der Gründerin der Beratungsstelle "Amalie" für Prostituierte in Mannheim sitzt auch der Heidelberger Arzt und Buchautor Gunter Frank mit auf dem Podium. Frank hat gemeinsam mit der Starköchin Léa Linster und dem Biologen Michael Wink ein Buch geschrieben. Als dritten Teilnehmer begrüßt Gastgeber Rolf Kienle den Chefarzt des Heidelberger Bethanien-Krankenhauses, Professor Jürgen Bauer. Vor gut fünf Jahren gründete Julia Wege, damals noch Studentin an der SRH-Hochschule, den Verein Amalie. Dieser bietet Prostituierten Hilfe an, zum Beispiel, wenn sie aussteigen wollen. Inzwischen ist die Beratungsstelle zum bundesweiten Vorbild geworden und wird unter anderem von der baden-württembergischen Landesregierung unterstützt.

Der streitbare Heidelberger Allgemeinmediziner Gunter Frank beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Ernährung. Sein Buch "Lizenz zum Essen" sorgte für Furore. Vor wenigen Monaten veröffentlichte Frank zusammen mit der Sterneköchin Léa Linster und dem Evolutionsbiologen Michael Wink das Buch "Karotten lieben Butter" - ein Plädoyer für traditionelle Küche und gesunden Genuss.

Als Altersforscher setzt sich Professor Jürgen Bauer mit der provokanten Frage auseinander, ob der Mensch eines Tages unsterblich sein wird. Eher nicht, vermutet Bauer. Aber man könne gesund alt werden, wenn wir einige Dinge beherzigen. Er sagt eine drastische Zunahme von über 80-jährigen Menschen voraus, da kämen einige Aufgaben auf die Gesellschaft zu. Einen 65-Jährigen bezeichnet er ganz forsch als präpubertär.

Info: Talk im Hirsch am Mittwoch, 13. Februar, 20 Uhr, im Palais Hirsch. Karten gibt es für 5,50 Euro beim RNZ-Ticketservice unter der Nummer 06221 / 519-1210